Riflettori semper accesi su Saipem, dopo la correzione subita nelle precedenteti tre sedute. In frazionale rialzo Monte dei Paschi di Siena e IntesaSanpaolo

I maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi frasionali, en attesa delle decisioni di politica monetaria della BCE. Secondo Matteo Ramenghi – Director de Inversiones de UBS WM Italia – la situazione per i mercati zionari rimane fluida e le borse potrebbero continuare a mostrare un’elevata volatilità a breve termino. “Per gli investitori che al momento hanno un’allocazione al mercato zionario inferiore a quella alla quale ambiscono nel lungo termine, una fase di volatilità può offrire l’opportunità di incrementare le posizioni Strategiche”, ha’spertoeri.

Alle mineral 10.10 il FTSEMib era en calo dello 0.33% a 27.300 punti, mentre il FTSE Italia Todo Compartir perdeva lo 0,37%. Segno meno anche per il FTSE Italia de mediana capitalización (-0,75%) e per il FTSE Italia Estrella (-1,2%).

Illinois bitcoin è sceso a 37.000 dolares (poco menos de 33.000 euros).

bajo propagación Btp-Bund si è allargato a 140 puntos.

L’euro si atesta a 1,13 dólaresi.

Riflettori sempre accesi su Saipém, dopo la correzione subita nelle precedenteti tre sedute. Il titolo della socialetà di ingegneristica registra un rialzo dello 0,46% a 1,3225 euro.

Qualche spunto tra i títulos del conjunto bancario.

En curso Monte dei Paschi de Siena (+0,81% a 0,9476 euros). L’istituto senese ha comunicado che nel contesto del prossimo consiglio di amministrazione, convocato per il prossimo 7 February 2022, is stato inserito all’ordine del giorno un punto inerente una verifica di Corporate Governance Euraguardante of the fiamgist de generale Gurett Bastian.

Rendimiento positivo anche por IntesaSanpaolo (+0,48% a 2,71 euros)nel giorno in cui si riunirà il consiglio di amministrazione della banca per l’esame dei risultati finanziari del 2021. partire dal 1° marzo 2022 a siguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

generali ceder lo 0,11% a 18.745 euros. Il colosso assicurativo ha deliberato di presentare ad IVASS il quesito se la partecipazione complessivamente acquisita dal Gruppo Caltagirone, da Fondazione CRT e da Delfin (pari al 16,309% del capitale dalle ultime comunicazioni di ufazioni ici ficial) in relazione alla acquisizione di concerto di partecipazioni qualificate , comunmente superior al 10%.