El ejercicio regular puede mejorar la eficacia de las vacunas Covid

“Creo que este estudio se suma a la creciente evidencia de que la actividad física diaria, junto con la vacunación, es lo más importante que puede hacer para prevenir resultados graves de COVID-19”, dijo Robert Salles, MD, médico de medicina familiar y deportiva en Emperador. Permanente Fontana Medical Center en California y ex presidente del American College of Sports Medicine. Ha investigado sobre el covid y el ejercicio, pero no participó en el nuevo estudio.