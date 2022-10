El documento de filtración de juegos de PS5 y PC no anunciados ha aparecido en la red – Nerd4.life

Gematsu declaró recientemente que Documento de PlayStation contener un Lista de juegos de PS5 y PC Todavía no se ha anunciado en circulación, y ahora, a través de ResetEra, aparece un documento que parece coincidir con esa descripción.

Como se puede ver en este títulose ha compartido un archivo que incluye una serie de productos, empezando por “horizonte 2″, o Forbidden West, pero también DLC sin nombre y remasterización de PS5 del Capítulo 1. También mencionamos la versión para PC de Horizon 2, que no tiene un estudio dedicado al documento. La lista también incluye el juego en línea, que será en desarrollo tanto para PS5 como para PC, también en Guerrilla Games Por último, ya está en desarrollo el conocido “Horizon VR” o Call of the Mountain en Firesprite.

Luego mencionamos Sackboy A Great Adventure de Sumo Digital para PC, que ya ha sido confirmado, así como juegos conocidos como Destruction All Stars para PS5, “Rise of the Ronin” para PS5. Finalmente, en la lista de conocidos, también está Returnal pero en la versión para PC, por el momento no está confirmado pero desde hace un tiempo Chat.

los noticias reales Y hay otros, como “Heartbreak” de Firesprite, “Carbon” de Sumo Digital, Redstar de Lucid Games, Ocean de Kojima Production, Bates de Ballistic Moon y Camden de London Studio.



hebra de la muerte

Estos son nombres simbólicos que no nos permiten entender en detalle de qué estamos hablando. Si se nos permite especular, podemos suponer que Desamor de los duendes del fuego Es el juego de terror del que el equipo lleva tiempo hablando, que lleva tiempo buscando desarrolladores para una “aventura de terror” como ya hemos indicado.

Océano hecho por Kojima En cambio, parece ser Death Stranding 2. El nombre en clave apareció en Internet hace unos días, siempre a través de Dusk Golem.

estrella Roja Alternativamente, podría ser una nueva versión de Twisted Metal: Lucid Games calificado como un juego de conducción de combate y durante algún tiempo se ha hablado sobre el hecho de que Twisted Metal está siendo desarrollado por este equipo.

Bates de la luna balística En cambio, podría ser una exclusiva de PS5 que publicará Sony Interactive Entertainment. El equipo estaba formado por Supermassive Games (Autores hasta el amanecer). Sin embargo, no sabemos qué es, excepto que está hecho en Unreal Engine 5.

Camden Debería ser el juego de PS5 centrado en Internet que ya apareció en los anuncios de trabajo de la compañía. carbónAlternativamente, podría ser el nuevo juego de disparos PvP en línea del que se habló hace un año a través de una publicación de trabajo, sin embargo, no hubo confirmación de las exclusivas de PlayStation.

Como puede ver, aunque solo sea de manera aproximada, es posible rastrear cada proyecto que apareció en el supuesto documento de PlayStation. Sin embargo, esto no está a favor de todo el archivo, ya que podría ser Hábilmente creado Mezcle todas las entradas conocidas y ofertas de trabajo. Habrá que esperar a que ciertas fuentes confirmen o desmientan lo que dice el documento.

Tom Henderson, aunque no pudo confirmarlo él mismo, dice que este es el documento visto por algunos periódicos estadounidenses que luego confirmaron la información de Horizon Zero Dawn Remake/remaster a través de otras fuentes.