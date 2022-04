El covid nos perseguirá durante mucho tiempo

El Dr. Peter Hotez, quien copreside la Comisión Lancet sobre COVID-19 El Grupo de Trabajo sobre Vacunas y Terapias habla con Kaunain Sheriff M sobre la próxima etapa en el desarrollo de vacunas contra el covid-19, explica por qué los refuerzos heterogéneos brindarán “protección duradera y duradera”, dice la decisión del gobierno indio de “buscar un programa de refuerzo con fuerza sabia”, y detalla los desafíos de Covid El largo camino por delante.

¿Por qué Hotez?Hotez es un médico y científico reconocido internacionalmente que se encuentra entre las voces más confiables en el desarrollo de vacunas. Biología con sede en Hyderabad Corbifaxque se administra a niños de 12 a 14 años en India, fue desarrollado en colaboración con un equipo de científicos dirigido por el Dr. Hotez en el Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y el Colegio de Medicina Baylor en Houston, Texas.

Las vacunas Covid-19 se han desarrollado para prevenir enfermedades graves y la muerte. A continuación, ¿veremos vacunas que detengan la transmisión o prevengan infecciones asintomáticas?

La forma original en que se diseñaron estas vacunas fue para detener la enfermedad sintomática. Entonces, no solo enfermedades graves y hospitalización. Por supuesto, usted también quiere prevenir eso, pero también quiere detener todas las infecciones sintomáticas y las visitas a la sala de emergencias. Yo pienso que esto es muy importante. La razón de esto es que ahora estamos aprendiendo sobre las consecuencias de Long Covid-19, como el deterioro neurológico. Esto perseguirá a la India y los Estados Unidos. Tenemos derecho a exigir un mayor rendimiento de estas vacunas, más allá de la protección de la hospitalización y la mortalidad. Por supuesto, esta sigue siendo la prioridad. Pero creo que estas vacunas pueden hacer más siempre que se refuercen y revisen adecuadamente… (y también se basarán en) cómo usamos refuerzos heterogéneos en particular, porque creo que proporcionarán una protección duradera.

En el centro de vacunación Covi-19 en Nueva Delhi el sábado 4 de abril de 2022.

tuvimos variable delta causando síntomas severos. Ahora tenemos OmicrónEs menos grave pero altamente transmisible. Existe la posibilidad de que surja otra variante de Covid-19 en el futuro. ¿Cómo desarrollamos una sola vacuna Covid-19 que pueda proteger contra todas las variantes? ¿Es científicamente posible?

Parece como si estuviera inmunizando y reforzando con una vacuna contra el linaje original, en realidad resiste bastante bien contra Omicron, pero requiere una buena cantidad de refuerzo. Creo que el problema está en un lugar como India, donde Covishield se usa ampliamente… No tengo claro si estas vacunas por sí solas serían tan fuertes como lo serían con un refuerzo adicional. Y Corbevax es probablemente un refuerzo para eso, y realmente ayuda a combatir las nuevas variantes preocupantes. Esto es algo que Biological E junto con el regulador indio están buscando: el potencial de que Corbevax se use no solo como una vacuna independiente para niños y adolescentes, sino también potencialmente como un refuerzo para adultos.

Creo que el gobierno indio está siguiendo agresivamente un programa de fortificación, no solo con Corbevax sino también con otros, para ver realmente cuál podría ser la fórmula óptima. Creo que esto es sabio, ya que puede ser la mejor protección contra cualquier nuevo tipo de ansiedad que pueda surgir. Creo que es posible que Omicron y sus variantes secundarias como BA2 pronto aparezcan en el espejo retrovisor y la pregunta sea ¿qué sigue? Y no creo que nadie pueda esperar eso. Centrarse en aumentar la protección a través del refuerzo sería el camino a seguir.

Dr. Peter J. Hotez. (Fuente de la imagen: Bayer College of Medicine)

¿Cuál es la opinión de la comunidad científica sobre las dosis de estimulantes? ¿Se debe dar solo a los grupos prioritarios o se debe generalizar a todos?

En primer lugar, en aras de la divulgación completa, no hay consenso en la comunidad científica. No quiero pretender representar a toda la comunidad científica en esto. Mi opinión personal: soy partidario de ser más generosos con los refuerzos y dinamizar a toda la población, adolescentes incluidos. De hecho, aquí en los Estados Unidos, Pfizer acaba de solicitar un refuerzo para niños de 5 a 11 años. lo apoyo He aquí por qué: cuando administra las dos primeras dosis, tan juntas, casi necesita administrar la tercera vacuna varios meses después. Así es como funcionan la mayoría de las vacunas. Incluso si echa un vistazo a la mayoría de nuestras vacunas infantiles, lo que hacemos es una serie de vacunas iniciales, esperamos de seis meses a un año y luego aumentamos. Creo que deberíamos esperar que las vacunas Covid-19 probablemente deban seguir los mismos manuales de juego. Así que tiendo a estar en el otro extremo de la defensa de los refuerzos. Digo esto porque tengo colegas que señalan evidencia de que incluso sin la medicación de refuerzo, tiene una buena protección contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Ellos están en lo correcto. Pero nuevamente, esto vuelve al objetivo de la inmunización. Pienso que podemos hacerlo mejor. Creo que si tenemos la capacidad de detener las visitas a la sala de emergencias y detener el Covid-19 prolongado, tenemos que capitalizar eso.

¿Ha visto que las personas que han recibido refuerzos tienen menos probabilidades de contraer Covid-19 durante mucho tiempo? ¿Hay evidencia científica de eso?

Hemos comenzado. Es interesante que hayas hecho esta pregunta. Ahora estoy trabajando en un manuscrito, parte de nuestro Comité Lancet sobre Covid-19, para analizar la literatura de vacunación de Covid-19 de larga duración. Estas personas, que han sido vacunadas y reforzadas, parecen tener menos probabilidades de contraer el virus prolongado Covid-19. Esta es otra razón muy importante por la que creo que queremos mejorar la estrategia de vacunación. Porque creo que esto va a ser un gran impuesto para nuestra salud mental y nuestro sistema de salud en general. Tendremos toda una generación de individuos que probablemente sufrirán degeneración cerebral, deterioro cognitivo, intolerancia al ejercicio… Esta será la próxima que nos aceche. Si podemos vacunarnos para prevenir esto, creo que vale la pena intentarlo.

Trabajadores médicos esperan a las personas en un centro temporal de pruebas de COVID-19 en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de abril de 2022 (AP)

Entonces, ¿hay evidencia científica que demuestre que los refuerzos ayudan a prevenir el Covid-19 prolongado?

Sí. Pero es tan fuerte como nos gustaría que fuera. Tenemos cuatro y cinco trabajos de investigación sobre este tema. Todo se inclina en esta dirección. Este es el estado ahora. Por definición, se necesita tiempo para que Covid se desarrolle mucho. Todavía estamos al principio de la pandemia y los periódicos ahora están llegando. Pero esa será la tendencia.

¿Crees que el refuerzo heterogéneo es mejor? ¿Debe la persona que toma las inyecciones de Kofishield elegir un refuerzo diferente?

Depende. Puede haber una característica de un potenciador heterogéneo (un refuerzo que no coincide con la vacunación primaria). Hemos visto algo de eso en los Estados Unidos. Consideraremos los datos de reforzadores heterogéneos para Covishield o covacuna, y ver si hay una mejora. Este dato es muy importante; No solo para la India sino para el mundo. El problema es que se ha hecho globalmente de una manera tan candente. Incluso me gustaría ver Corbevax para vacunas de ARNm. En principio, creo que puede haber algunas ventajas heterogéneas (de refuerzo). Veamos qué muestran los datos.

Su laboratorio ha estado desarrollando vacunas contra los coronavirus durante casi una década. ¿Cómo le ayudó eso a desarrollar una vacuna contra el Covid-19?

Bueno, es una historia muy interesante. Nuestro grupo trabaja principalmente para desarrollar vacunas para las enfermedades desatendidas de la pobreza. Nos gustaría decir que estamos fabricando vacunas que las grandes compañías farmacéuticas no se han molestado en producir porque no tienen retorno financiero. La plataforma que usamos ya existía entre los productores de vacunas en países de bajos y medianos ingresos. Cada uno de ellos elabora su propia vacuna a partir de la proteína recombinante de la hepatitis B, que se elabora mediante fermentación microbiana y levadura. Este es un proceso vegano, de bajo costo, y se puede hacer una vacuna altamente efectiva. Así que adoptamos esta tecnología. Una vez que hacemos las vacunas, se vuelve más fácil que la transferencia de tecnología las conecte al sistema que ya existe. Eso es lo que hemos estado haciendo para las enfermedades parasitarias. Luego, hace unos 10 años, empezamos a hacerlo por Coronavirus La vacuna contra el SARS que salió en 2002. Y eso tuvo mucho éxito. Entonces, cuando salió la racha de Covid-19, tenía sentido decir que eso es lo que hacemos. Parece funcionar bien con SARS, debería funcionar bien con Covid-19. En realidad, lo hice.

Oficiales de policía con trajes para materiales peligrosos se paran junto a un vehículo que mueve la cerca, mientras los residentes protestan contra la conversión de los complejos de apartamentos vecinos en instalaciones de aislamiento para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Pudong, Shanghái, China. (Reuters)

¿Hay alguna otra vacuna específica en la que haya estado trabajando que pueda ver la luz pronto?

Lo que les dijimos a los productores de vacunas de la India es que si hay una vacuna en particular que les interese y creen que puede funcionar con la tecnología que somos buenos para dar forma, nos encantaría colaborar. Por lo tanto, estamos muy interesados ​​en explorar otras vacunas que también podrían, más adelante, incluir una vacuna universal contra el coronavirus. Incluso después de pasar por estas muchas variables, ahora vimos SARS en 2002, MERS en 2012, ahora Covid-19, podemos mirar Covid 26 o Covid-32. ¿Cómo nos protegemos contra eso y hacemos una vacuna universal contra el coronavirus? Así que estamos en conversaciones con Biological E para ayudarlos con este concepto también.

Existe un debate científico preliminar sobre el desarrollo de una vacuna universal contra los coronavirus. ¿Cuáles son los desafíos en el desarrollo de una vacuna de este tipo?

Hay dos desafíos. Primero, es difícil predecir la secuencia exacta del próximo virus que aparecerá. Necesita algo que induzca una amplia protección contra una variante que probablemente ni siquiera sepamos que existe en este momento. Así que este es siempre el problema. Pero hay maneras de hacer eso. Creemos, por ejemplo, que al combinar nuestras diferentes vacunas contra el coronavirus, puede hacer que este fenómeno se expanda en el epítopo, lo que significa que puede crear una vacuna que supere la suma de sus partes en términos de brindar una protección equivalente a escala. Por otra parte, ¿cuál es la mejor técnica para esto? Las personas resilientes sienten que su plataforma tiene ventajas. Sentimos nuevamente que la infraestructura ya está lista para hacer una vacuna utilizando tecnología de proteína recombinante a través de la fermentación de levadura. Empujemos eso lo más que podamos también.

* A continuación tenemos a la Dra. M V Padma Srivastava, directora del Centro de Neurociencias, AIIMS en Long Covid: comprensión de los efectos neurológicos.

