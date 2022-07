El Campeonato CONCACAF W 2022 está en marcha

La undécima edición del Campeonato CONCACAF W 2022 se llevará a cabo en México del 4 al 18 de julio.

El Campeonato W de CONCACAF es la principal competencia para equipos nacionales de América del Norte, Central y el Caribe y se juega desde 1991. Estados Unidos llega a la edición de 2022 como el campeón defensor.

El 14 de febrero de 2022, CONCACAF anunció a México como el país anfitrión. Las competencias se realizarán en 2 ciudades: San Nicolás de las Garza y ​​Guadalupe.

EE. UU. y Canadá no tuvieron que enfrentar la etapa de clasificación como las naciones de CONCACAF con mayor puntaje en la clasificación de FIFA.

Los 8 equipos del torneo se dividen en 2 grupos:

Grupo A: Estados Unidos, México, Jamaica, Haití

Grupo B: Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago

Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan a las semifinales. Los semifinalistas del Campeonato W de CONCACAF clasifican para la próxima Copa del Mundo, ya que el torneo también ofrece lugares para la Copa del Mundo de 2023.

Los 2 equipos en tercer lugar en los grupos del Campeonato W de CONCACAF todavía tienen la esperanza de clasificarse para la Copa Mundial Australia-Nueva Zelanda. De hecho, estas selecciones tendrán acceso a los play-offs internacionales.

Además de garantizar un pase a la Copa del Mundo 2023, el Campeonato W de CONCACAF también garantiza un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. En este caso, solo el ganador del torneo puede retirar el pase directo. El otro finalista y el ganador del partido por el tercer puesto jugarán los play-offs para clasificarse para París 2024.

Al igual que con la clasificación olímpica, el Campeonato W de CONCACAF reserva lugares para la Copa Oro W de CONCACAF en 2024. La Copa Oro es una nueva competencia organizada por CONCACAF, que contará con 12 equipos nacionales, 4 de los cuales serán selecciones nacionales. Otras confederaciones previa invitación.

Entre los invitados al Campeonato W de CONCACAF se encuentran algunos jugadores que juegan en Italia. Se trata de la mediocampista canadiense Julia Grosso, quien está en la Juventus desde enero de este año, y el delantero panameño Lineth Catino, quien se incorporará al Hellas Verona en 2021.

Historia del Campeonato W de CONCACAF

La Copa Oro CONCACAF W se lleva a cabo cada cuatro años desde 2002. Sin embargo, antes, tenía una cadencia variable. De hecho, de 1991 a 2002 se jugó en 1991, 1993, 1994, 1998 y 2000.

A lo largo de su historia, el torneo ha visto solo 2 ganadores en 10 ediciones anteriores: Estados Unidos y Canadá, con un claro dominio de los estadounidenses. Aparte de las dos ocasiones en que Canadá ganó en 1998 y 2010, la selección nacional de barras y estrellas ha ganado el trofeo en ocho ocasiones.

Tal vez un poco sorprendente, Estados Unidos y Canadá no son los países con más apariciones en la historia del torneo. Trinidad y Tobago es el único país que ha participado en todas las ediciones del Campeonato W de CONCACAF. Estados Unidos y Canadá omitieron solo una versión cada uno. Los estadounidenses no participaron en 1998 y los canadienses no lo hicieron en 2014.

En algunos casos, el torneo fue invitado por selecciones nacionales de CONCACAF: China, Brasil y Nueva Zelanda. El primero fue un tercer puesto (en 2000), mientras que los otros 2 fueron finalistas en 2000 y 1993 respectivamente.

La primera edición del Campeonato W de CONCACAF se llevó a cabo en 1991. También se jugó solo en Haití. Estos últimos, de hecho, siempre han ocurrido en Estados Unidos (6, incluido uno con Canadá), Canadá (3, incluido uno con Estados Unidos) y México (uno, uno para este año). adicional.).

La edición inaugural del Campeonato W de CONCACAF se llevó a cabo el 18 de abril de 1991, con Estados Unidos venciendo a México 12-0. Mia Hamm ya ha firmado 8, el primer gol del nuevo torneo. Brandi Chastain es la primera jugadora en anotar 3 o más goles en un Campeonato W de CONCACAF. En ese partido, de hecho, marcó 5 goles, sólo en el segundo tiempo.

Estados Unidos derrotó a Canadá 5-0 en la primera final del Campeonato W de CONCACAF el 28 de abril de 1991. Michelle Akers ya se ha convertido en la primera jugadora en marcar en la final en 3′. El propio Akers se convirtió en el máximo goleador de ese partido con un hat-trick de 11 goles. Otras anotadoras en la final de 1991 fueron Christine Lilley y April Heinrichs.

Las versiones de 1993 y 1994 se construyeron con el mismo panel. La selección de Estados Unidos encabezó el grupo y ganó dos veces. Además, estas son las únicas ediciones, con 2006, que tienen varios equipos participantes además de 8. Versión de 1993 con menos nacionalidades: 4 solamente.

1998 marcó la primera vez que el Campeonato W de CONCACAF vio un ganador que no fuera el equipo nacional de EE. UU., no ese año. Canadá ganó 1-0 en la final contra México gracias a un gol de Liz Smith.

En 2000, Brasil fue el primer equipo capaz de detener a Estados Unidos. De hecho, de 1991 a 2000, la selección nacional de las barras y estrellas ganó los 14 partidos que disputó en el torneo. El 27 de junio de 2000, Verdioro mantuvo a Estados Unidos en un empate 0-0.

La primera y única derrota hasta el momento fue en las semifinales de 2010. El 5 de noviembre de 2010, México ganó 2-1 a la selección de Estados Unidos con goles de Maribel Domínguez y Verónica Pérez. El sorteo provisional firmado por Lloyd fue nulo. La racha de la mexicoamericana en el Campeonato W de CONCACAF desde el primer torneo en 1991 terminó sin derrota. La racha consistió en 27 juegos: 26 victorias y un empate. Desde entonces, Estados Unidos ha comenzado una nueva racha de victorias consecutivas que actualmente asciende a 11 (todas las victorias).

Canadá ganó el trofeo por segunda vez en 2010, nuevamente derrotando a México 1-0 en la final. Esta vez el gol decisivo lo lleva la firma de Christine Sinclair. Hay un poco de Italia en el éxito de Canadá. De hecho, Carolina Moraes se sentó en el banquillo de la selección norteamericana. El exdelantero de la Azzurri ha estado al frente de Canadá desde febrero de 2009. Moraes renunció después de la decepción de la Copa del Mundo de 2011.

En 2014, EE. UU. volvió a ganar el trofeo con una final sin precedentes. El 26 de octubre de 2014, los estadounidenses derrotaron a Costa Rica 6-0, el mayor resultado para una final del Campeonato W de CONCACAF. Abby Wambach fue la heroína absoluta con 4 goles: ninguna jugadora ha marcado tantos goles en una final de torneo.

martina bozzoli