“El baloncesto merece más atención”. Y sobre Milli…

Palabras de Giorgio Armani sobre el futuro del Olimpia (“¿Messina? Un verdadero líder”), el valor del deporte en Italia y la pasión por el baloncesto

Y tras la victoria El 31º Scudetto de la historia de MilánAsí, antes de los primeros anuncios oficiales sobre renovaciones y salidas (incluido el anuncio de Niccolò Melli), Armani Concedió una larga entrevista a Pierre Bergonzi. En las páginas semanales semana deportivaAsí habló el dueño del Olimpia con el subdirector de la Gazzetta dello Sport.

Opción de inversión en Olimpia

“Me uní por amor al equipo. Nunca me arrepentí, ni siquiera al principio, cuando no ganábamos. Siempre sentí el agradecimiento de la gente. ¿Por qué siempre me ha encantado? a mi forma de entender el negocio del baloncesto: precaución, velocidad y enfoque en “fuerza y ​​determinación”.

El orgullo y el valor de la victoria.

“Las victorias son la culminación del trabajo que hacemos día tras día. Me gusta pensar que ganamos de la manera correcta, juntos”.

Escudo No. 31

“Hubo muchos momentos difíciles, pero el equipo los superó sin perder de vista lo que estaban construyendo, con la convicción de que el trabajo llega lejos, detrás de todo gran equipo debe haber una gran empresa apoyada por los dueños”, Leo (Del Orco). , ed.) comparte esta pasión y compromiso. ¿Mesina? Es un verdadero líder, ha dejado una huella organizacional y sus empleados lo siguen. Ahora los niños siguen trabajando con los ojos cerrados porque se conocen y saben lo que quieren ser”.

El quinteto perfecto y campeón de todos los tiempos.

“Pienso en Sergio Rodríguez, que expresó su alegría y estoy feliz de haber vuelto a ganar, y en Gigi Datomei, a quien admiré por la fuerza con la que decidió parar, no puedo dejar de mencionar a Nicoló Meli, que ha llegado a un punto. Etapa avanzada.” Muy joven y ya lleva ocho años con nosotros y es el alma del grupo. Mi jugador favorito de todos los tiempos es Dino Meneghin. Pero lo veo de nuevo en Niccolò Melli y Kyle Hines”.

Lo que debe cambiar en el baloncesto italiano

“Más atención por parte de los medios de comunicación, que a veces tratan el baloncesto como un deporte secundario. El Foro tiene una media de 10.000 espectadores y donde quiera que vayamos a jugar, los estadios están llenos. El baloncesto fascina a la gente, por lo que merece más atención”.