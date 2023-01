El autor no puede decir por qué funciona – Multiplayer.it

¿Cómo sucede eso? sobrevivientes de vampiros ¿Fue exitoso? No preguntes luca galanteen el arte “Bunkel”, yautor Del juego, porque no sabe qué responder. En una entrevista con IGN.com, nos dijo que estaba asombrado por la respuesta que recibió del juego y también calificó de “increíble” estar en la nominación a los Game Awards.

El desarrollo de Vampire Survivors comenzó en 2020, mientras que la versión final llegará en octubre de 2022, unos meses después del lanzamiento. acceso temprano. Desde entonces, ha recibido casi 170 000 reseñas de usuarios en Steam, la mayoría de ellas positivas. como lo hizo Galante no tiene idea: “Desde el lanzamiento, he tratado de no mirar los números o lo que estaba sucediendo en línea para no distraerme. Mantuve la cabeza gacha y continué trabajando en el juego y la compañía, centrándome en los comentarios de los jugadores”. en Discord y en los foros de Steam. Estoy seguro de que lo que marcó la diferencia fueron nuestros Community Managers, que han hecho y continúan haciendo un trabajo increíble manteniendo abierta la comunicación con los jugadores”.

Hablando del DLC pago debut de Vampire Survivors, Legacy of the Moonspell, Gallant explicó que, como jugador, aprecia la idea de que salga contenido nuevo para los juegos que ama, pero hoy en día muchos DLC están diseñados más para la monetización que para proporcionar un servicio a los jugadores: sobre el contenido descargable, he dudado en crear contenido, pero al mismo tiempo no podía seguir agregando cosas a Vampire Survivors para divertirme y tener una compañía en la que pensar. Espero que podamos darle el precio justo para los jugadores y que les encanta”.

Otro tema interesante es la falta de vampiros en un juego llamado Vampire Survivors. ¿Alguna vez veremos? “Nuestro equipo de marketing dijo que no podíamos responder eso. El problema es que nuestros abogados dijeron lo mismo. Además, ¿qué es el vampirismo?” Para solucionarlo, basta con llamar a Poppea Pecorina y aclarar, o leer nuestra entrevista con Galante.