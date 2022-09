‘El ataque no es un problema menor’

Seleccionador de Italia: “Tenemos que encontrar ilusión, lo damos todo pero cada vez hay menos jugadores italianos”

Dos juegos para cerrar La Liga de las Naciones Trate de olvidar la decepción en todo el mundo. L ‘Italia De Mancini A partir de los dos partidos ante Inglaterra (en Milán) y Hungría (en Budapest) y entre una enfermedad y otra el técnico intentará nuevas soluciones para recomponerse: “El resultado es importante porque en este grupo puede pasar cualquier cosa. Algunos jóvenes la gente contactó con el apoyo de los más experimentados”.

En la lista de convocados hubo alguna sorpresa del mismo Mancini Quiso aclarar: “En dos partidos no tenía sentido convocar a un grupo demasiado grande. espinazola Me llamó para decirme que no estaba bien, pero como había muchos partidos, preferí dejar en casa a muchos buenos jugadores que no jugaban”.

a mi selección italiana El problema del ataque se mantiene: “El único que lleva mucho tiempo jugando está inmóvil, por lo demás, no es raro que haya muchos delanteros extranjeros en la Serie A. Los grandes equipos llevan pensando así desde hace unos tiempo, pero espero que este no sea un proceso que no retroceda y que pronto puedan aparecer 2-3 delanteros para el futuro de Italia. No es un problema menor”.

el nuevo Italia Seguirá dictados tácticos precisos: “Será necesario tener el mismo carácter que es lo más importante, luego se puede jugar de diferentes maneras. Tenemos jugadores polivalentes, pero la prioridad debe ser jugar bien”. Sin embargo, el paso al 3-5-2 parece lejano: “No es una hipótesis que ignore, pero tiene que haber un motivo. Necesitamos regatear porque físicamente no somos muy fuertes y mi El miedo es que con el 3-5-2 el equipo estire mucho”.

El torneo habla de un Nápoles uno vuela juventus Sobre la dificultad, mientras que dos jugadores de la selección terminaron en la MLS: “Tenemos dos jugadores de la Juventus, Bonucci tiene experiencia y no tendrá ningún problema mientras que Gatti está feliz de estar en el grupo. Napoli tiene pocos italianos más que el otros, raspaduri Es un jugador importante para mí y jugar la Champions lo hará crecer, además Politano siempre ha sido parte del proyecto. MLS? Nadie se siente excluido, Insigne lo habría llamado si no fuera por este grave problema familiar”.

Y finalmente el punto sobre los heridos: “ferratti Él no puede hacer eso y podríamos llamar a Fratesi. No creo que Tonali tenga grandes problemas y estamos evaluando a Pellegrini”.

Ahora, pues, rumbo a la Nations League: “Hasta diciembre no será fácil jugar, pero hay que recuperar la ilusión. Hay que volver a empezar desde la Eurocopa que gané, y desde que empecé el camino, Los jugadores italianos en la Serie A han comenzado a caer, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo incluso si tenemos algunas dificultades”.