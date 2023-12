Eje Meloni-Macron: la Carta debería congelarse hasta junio de 2024. Estancamiento presupuestario de la UE por el veto de Orban

Nuestro corresponsal en Bruselas

Un Consejo Europeo a dos velocidades, en el que se da luz verde a las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pero el acuerdo sobre el presupuesto común flaquea, y la revisión del marco financiero plurianual 2021-2027 recibe la aprobación de 26 Estados miembros, pero Esta decisión enfrenta el veto de Hungría y será discutida nuevamente en una reunión extraordinaria prevista para enero. En el fondo, la reforma del Pacto de Estabilidad, cuyo acuerdo se dio por sentado en la conferencia Ecofin programada para celebrarse por videoconferencia la próxima semana, parece estar decayendo. En este punto, el gobierno italiano mantiene una línea de dos velocidades. De hecho, durante la noche en el bar del Hotel Amigo, Giorgia Meloni y Emmanuel Macron no sólo brindaron con vino tinto y burbujas, sino que también hablaron sobre la reforma de las reglas presupuestarias y supuestamente unieron fuerzas para exigir formalmente reformas. Una suspensión del Acuerdo de Estabilización durante seis meses hasta el 31 de junio de 2024, lo que tendría como consecuencia esterilizar el procedimiento por abuso de déficit excesivo contra Italia (y Francia, que se encuentra en la misma situación), actualmente previsto después de las elecciones europeas. Pero si se suspende, el expediente se volverá a discutir en otoño y será enteramente responsabilidad de la nueva Comisión de la UE, que en ese momento estará en pleno funcionamiento.

Por este motivo, los tonos utilizados por Meloni en Bruselas son decididamente más suaves que los elegidos por Giancarlo Giorgetti, invitado al concierto de Atreio en Roma. Si el Ministro de Economía llega a definir a Europa como un “fondo común” “incapaz de tomar decisiones” y considera “escasas” las posibilidades de un acuerdo la próxima semana (además de criticar el superbono del 110% que (lo compara con el accidente de Chernóbil) porque es “radiactiva” y la morfina porque “tenía que reducirse inmediatamente”). La Primera Ministra prefiere definirse como “no pesimista”. Está claro que lo hace sin mucho entusiasmo, pero en el juego de matices se intenta no exagerar las negociaciones en curso. Por eso, cuando le preguntan si la hipótesis de refutación sigue siendo válida, prefiere evitar una respuesta directa. “Si lo ponemos así”, dice simplemente, “no es una buena manera de buscar la armonía con los demás”. Luego también da un pequeño paso adelante en la conocida cuestión de ratificar el Mecanismo Europeo de Estabilidad, evitando cualquier tipo de disyuntiva. “Definitivamente hace una diferencia para nosotros saber qué carta tenemos a nuestra disposición, porque todas las herramientas están juntas”, explica. Pero en comparación con el MEDE, no existe ninguna dimensión de chantaje, o de decir que si no haces esto, no te daremos esto. “Nunca nadie había hecho una pregunta como esta”.

Meloni evita entrar en detalles de las negociaciones y de las cifras en las que se basa el actual tira y afloja entre Francia e Italia, por un lado, y Alemania, por el otro. Repite la línea del Palazzo Chigi. “Lo único que no puedo hacer es dar mi consentimiento a un acuerdo que no puedo respetar y que ningún gobierno italiano puede respetar, porque sería injusto e inútil para nosotros”, explica. Por este motivo, se discute la posibilidad de comentar sobre el eje París-Roma. “En lo que respecta al Pacto de Estabilidad – explica Meloni – existen diferentes convergencias con Macron sobre intereses comunes”. El presidente francés confirma que están “en curso” conversaciones con Alemania e Italia para “mejorar” la solución de compromiso para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Mientras tanto, desde Roma – “en línea con los signos de una debilidad económica más prolongada” – el Banco de Italia rebajó su estimación del PIB para 2024 al +0,6%, previendo un aumento al +1,1% en 2025 y 2026.