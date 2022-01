EE.UU., de la idea de Hillary Clinton a la boleta Biden/Cheney 2024: el frenesí de los diarios es el espejo del caos entre los demócratas

Hillary Clinton ¿Candidato a las elecciones presidenciales de 2024? Puede parecer una broma, y ​​en parte lo es. La sugerencia partió de un editorial para El periodico de Wall StreetHa sido discutido, ridiculizado, rechazado o considerado. Con toda probabilidad, esto no se hará realidad. Pero el mero hecho de que algunos puedan venir a la mente indica confusión y falta de estrategia predominante. partido DemocráticoSobre todo en los momentos más difíciles de gestionar Joe Biden.

En primer lugar, vale la pena hacer un poco de historia. Sugerencia “Hillary 2024” Lo hicieron primero en El periodico de Wall Street doug schoen mi andres stein. Recordemos una cosa. El diario financiero es un periódico provincial. Schoen es un encuestador para el que solía trabajar. Michael Bloomberg Si bien Stein es el ex presidente del consejo de la ciudad Nueva York quien, en las elecciones presidenciales de 2016, apoyó, por casualidad, Donald Trump.

Esto por sí solo debería hacernos pensar en la seriedad de la propuesta y sobre todo en su neutralidad. Sin embargo, aparte de ese aspecto, veamos qué tienen que decir los dos. Hillary Clinton, en su opinión, sería la candidata ideal para 2024 porque: tiene experiencia en el gobierno, puede ser candidata para el cambio y ha expresado su deseo de volver a postularse. Los puntos fuertes de la propuesta de Schwinn y Stein se pueden refutar fácilmente. fue clinton experiencia de gobierno También en 2016, pero eso no impidió su derrota ante el “inexperto”, al menos políticamente, Donald Trump. Puede haber filtro para cambiar parece dificil En 2024, la ex primera dama cumplirá 77 años. Ha estado en la escena política nacional desde 1978 y sus rasgos faciales son similares a los del centrista demócrata Joe Biden. En cuanto a señales Quién lo iba a enviar de regreso, interrumpido en una entrevista reciente NBCClinton explica que los demócratas deben entender cómo conquistar los estados republicanos “rojos”. En 2017, Clinton anunció Su carrera política activa está “terminada”.

artículo de El periodico de Wall Street Sin embargo, fue leído y comentado. dick morris, ex asesor de Bill Clintonacláralo ‘Hay buenas oportunidades’ que Hillary podría ser candidata en 2024, especialmente “si los demócratas tienen que hacerlo”. Pierde las elecciones intermediasLos progresistas se han subido a las barricadas y el regreso de Clinton es una pesadilla para ellos.”Los demócratas tienen una larga historia de políticos que regresan al escenario y luego son eliminados”, dijo. Adán verde El Comité de Cambio Gradual de la Campaña, citando casos ted strickland en ohio, ross feingold en wisconsin, Phil Bredesen en tennessee h Walter Mondel en minnesota Todos los viejos leones son derrotados regularmente en el momento de un regreso a la política predecible, prometedor y decepcionante.

Quien logre resumir mejor los sentimientos que deben haber llevado a muchos demócratas a la noticia de la nominación de Clinton en 2024 es un periódico, sin embargo, heraldo de boston, quien escribió en un editorial: “Tenemos un mensaje para Hillary Clinton. ¡No lo hagas!El caso es que la historia de la candidatura -y sobre todo el debate que se desarrolló después- parece ser un indicativo de las dificultades que atraviesa el Partido Demócrata en este punto. La administración Biden ha incumplido muchas de sus promesas Hecho en campaña. no pasó Reforma inmigratoria, no pasó acto de control de armas, el idioma Reforma del Bienestar Social, el destino de la derrota segura son los dos proyectos de derecho a votar. al mismo tiempo la inflación está aumentando, el Proveedores muestra serios problemas pandemia Ella no ha sido atrapada. En estas circunstancias, Aparecen los demócratas condenado a la derrotaSegún algunos historiadores, en las elecciones intermedias.

Hay muchos signos de estas dificultades. mejor que esto calamidad. El liderazgo democrático es impopular, impopular y ni siquiera se puede encontrar Estrategias Comunes Sobre los principales temas que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca e kamala harris. El partido aparece dividido entre moderados y progresistas. paso Ley de InfraestructuraUno de los pocos resultados tangibles del año pasado ha sido una lucha épica dentro del partido, con los progresistas que no quieren votar por temor a que los centristas no apoyen (como lo hicieron) la reforma de la asistencia social. En una entrevista reciente con guardiánY lijadoras de bernie acláralo El partido “dio la espalda a la clase obrera”.. grupos de Sociedad civil Parecen frustrados en el mejor de los casos, enojados en el peor, debido a las muchas promesas y los malos resultados. Especialmente comunidades afroamericanas Quienes contribuyeron decisivamente a la victoria de 2020 muestran su intolerancia por el retraso con el que esta administración ha abrazado la defensa del sufragio. Una imagen completa de las divisiones y la ausencia de estrategia de los demócratas en las últimas semanas también se puede encontrar en Nueva York. hay un alcalde eric adams, pro-negocios, pro-desarrollo, es muy duro en temas de seguridad. Hay un ayuntamiento lleno de progresistas que regularmente se oponen a las ideas del “alcalde”.

Así que es natural que en este clima se puedan generar propuestas como la candidatura de Clinton para 2024, que además de su muerte de entrada es una referencia específica a El vacío que domina la casa democrática. sugerencia – amenaza, engaño, patrocinio, globo de pruebaClinton 2024, como le gusta llamarlo, no está solo. Otros temas llenan el debate estos días. en el liberal Los New York Timesel liberal Tomas Friedman Sugerido para 2024 A Entrada para el presidente Joe Biden/Liz Cheney. El presidente demócrata de 82 años debe elegir a su compañero de fórmula ya no Harris, incapaz de encontrar su voz, sino al congresista republicano, el archienemigo de Donald Trump. La razón de este extraño binomio vendrá al menos, según Friedman, de la necesidad “Salvemos nuestra democracia” Contra los republicanos “golpistas” de Trump.

Obviamente esto es imposible. Cheney, hija del halcón ‘Guerra en terror’ Dick, critica a Trump después El ataque al Congreso el 6 de eneroPero ella ha votado regularmente por la agenda política del expresidente y es una de las voces más poderosas del movimiento conservador estadounidense. Es difícil pensar que todas las diferencias entre Biden y Cheney pueden dejarse de lado -sobre inmigración, seguridad y bienestar- en nombre de “Gobierno de Unidad Nacional” Además, no obtendrá los votos de una gran parte de los demócratas, ni los votos de los republicanos. Sin embargo, la propuesta se está debatiendo sobre el miembro más importante de la intelectualidad liberal estadounidense, profundizando el sentimiento muy tangible ahora. Desorden Para respirar a la izquierda. Mientras juramos, mientras escuchamos las cosas más absurdas, el barco se hunde. Cuestionario Quinnipiac El 10 de enero mostró que el 54% de los votantes estadounidenses están insatisfechos con Biden. La popularidad del presidente demócrata nunca ha caído tan bajo.