Early Black Friday Amazon: qué es, cuánto dura y cómo funciona

Echo de menos un poco más de dos semanas incluso Viernes negro Y Amazon decidió tener un gran comienzo en 2021 Con dos semanas llenas de ofertas Incluso antes de entrar en el año más caluroso. Para que empiece el lunes 8 de noviembreEl portal ha lanzado una serie de ofertas realmente ridículas, ¡cuyos recortes de precios pueden superar fácilmente el 50% del precio original!

La iniciativa se llamaViernes negro temprano“, NS Durará 10 días, lo que lleva a cuáles serán las ofertas Viernes Negro 2021 desde la puerta. La belleza es que, contrariamente a cualquier predicción, este es Viernes negro temprano No debe subestimarse en absoluto, porque le brindará la oportunidad de adquirir muchos productos a precios increíbles, sobre todo teniendo en cuenta que el catálogo de ofertas está disponible. Con una variedad asombrosa, que van desde pequeños productos de uso diario hasta grandes electrodomésticos.

Realmente hay espacio para todo, con marcas como Xiaomi, Sony, Samsung, Rowenta, Oral-B, Huawei y más, con descuentos que promedian entre el 25% y el 60%, incluso tocar el 90% ¡Descuento! Para esto, también hay la mitad de un número infinito de números nuevos. bono sconto. Se puede activar directamente en las páginas del producto, lo que lo hará disponible y disponible gratuitamente a través de Sección dedicada especificada en Amazon.

La belleza es que, a diferencia de promociones similares anteriores al Black Friday, como Amazon Prime Days, esta oferta Viernes negro temprano No requiere ninguna suscripción a los servicios de Amazon para ser explotado, y ceñirse a las ofertas no requerirá más que una simple navegación en el portal. En definitiva, no es necesario estar registrado en Amazon Prime Para poder disfrutar de descuentos excepcionales de Amazon, incluso si la suscripción al servicio sigue siendo muy recomendable.

Cómo seguir el Black Friday de Amazon 2021

los Viernes negroYa sabes, es una época del año particularmente caótica en términos del mundo del espectáculo, y puede ser difícil orientarte

Por supuesto, también te sugerimos que lo vigiles. Nuestra página dedicada al Black Friday El cual, según la tradición, se irá enriqueciendo paulatinamente con novedades sobre el evento, y con las primeras oportunidades que no se deben desaprovechar, provenientes de diversas tiendas de la red. Finalmente, como último y básico consejo, le recomendamos encarecidamente que esté atento a las páginas de Amazon dedicadas a “Especiales de hoy“leal”Ofertas Flash”, Los puntos principales de la propuesta del portal, a través del cual Amazon ofrecerá una gran cantidad de descuentos, incluso en los días previos al evento.

Suscríbete a Amazon Prime

I principales clientes Siempre ha sido un favorito de Amazon, y con razón, ya que es un servicio de suscripción, sin embargo, vale la pena señalarlo, incluso cuando Viernes negroLos usuarios de Amazon pueden disfrutar de algunos beneficios, uno sobre todo 30 minutos de llegada anticipada todos “Ofertas FlashAdemás, existen ventajas típicas que ofrece Amazon Prime Lo que puede resultar especialmente conveniente, especialmente a la luz de la Navidad. Por ejemplo, hablamos de gastos de envío cero, garantía de seguridad en los envíos (nunca se pierde, posibilidad de devolución en caso de avería), pero también y sobre todo rapidez de recepción, que te permite comprar y recibir productos en unos pocos días, a veces en menos ¡Desde 24 horas! Además, todo esto tiene un coste ridículo, es decir Solo 36 euros al año, s de 3.99 € por mesCon posibilidad de darse de baja en cualquier momento. Además, varios servicios están incluidos en la suscripción como Premium Video de Amazon Prime, cuyas películas y series de televisión exclusivas siempre han estado entre las favoritas de todo aquel que ama disfrutar de servicios de streaming similares a Netflix.

No obstante, a continuación te presentamos las ofertas más interesantes en Viernes negro temprano, en qué lista que, como imaginas, Se someterá a muchos cambios durante los próximos 10 días.. De todos modos, por ahora, los sugeridos aquí son los paquetes de ofertas realmente imperdibles que ofrece Amazon a sus clientes, con los que podrá acceder a los productos con los mayores descuentos y los más convincentes. Si quieres tener una visión realmente completa de todos los programas disponibles, la sugerencia es visitarlo directamente. Página de Amazon dedicada a la iniciativa previa al Black Friday, donde podrá consultar todos los descuentos existentes. ¡Feliz compra!

Las mejores ofertas de Amazon para el Black Friday temprano

