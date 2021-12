Dybala: La renovación puede esperar y la Juventus ahora tiene otros problemas que afrontar | Noticias

¿todo está listo? ¿todo está bien? ¿Solo falta una firma? Dejando a un lado las palabras y las suposiciones, La renovación de Dybala sigue siendo un tema candente. Está lejos de estar cerrado. El argentino, como sabemos, finaliza en junio, en las últimas semanas se han producido varios encuentros entre su agente y los directivos de la Juventus: los contactos suelen definirse como rentables pero no desembocaron en el tan esperado fichaje. Señal, como revelamos en las últimas semanas, desde La brecha entre la oferta y la demanda aún no se ha cerrado. Ahora la investigación de Prisma está empezando a ralentizar todo: “Mi renovación puede esperar“De hecho, anuncio lo mismo Dybala Al final del partido contra el Génova. “La Juventus en este momento tiene otros problemas que deben abordarse“.

Las declaraciones de que el jugador número 10 de la Juventus sin duda quiso deshacer los problemas que la sociedad tiene que afrontar en estos momentos, ya sea a través de la justicia deportiva o la justicia ordinaria. Como si estuviera diciendo, no quiero ser otro problema. Un gesto, en este sentido, de respeto a la Juventus. Pero al mismo tiempo, es una posición que muestra que aún no se ha llegado al acuerdo entre las dos partes y que es evidente que hay diferentes aspectos que hay que zanjar. Distancias que se pueden salvar con bastante facilidad. Ciertamente, sin embargo, la situación no está definida como se pensaba hace tan solo un mes y medio.