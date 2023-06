Dos muertes más confirmadas en un brote bacteriano de Virginia Mason en Seattle

Virginia Mason Franciscan Health ha confirmado dos muertes más entre pacientes infectados después de que comenzara un brote de Klebsiella pneumoniae a fines de 2022.

Klebsiella pneumoniae se detectó por primera vez en el Centro Médico Virginia Mason en octubre de 2022. Hasta el momento, se ha confirmado que 33 personas están infectadas con la cepa bacteriana, y el último caso conocido se identificó el 4 de mayo, según Virginia Mason.

Y debido a dos casos más, eleva el total a nueve desde el comienzo del brote.

Virginia Mason dijo que están trabajando en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para determinar la fuente de transmisión.

Las bacterias viven naturalmente en nuestro entorno y pueden ser parte de las bacterias que viven en un tracto digestivo saludable. Sin embargo, cuando llega a otras áreas del cuerpo, puede causar una infección. Por lo general, esto solo ocurre cuando una persona tiene otras afecciones médicas que debilitan el sistema inmunitario.

El hospital dijo que la infección ocurrió con mayor frecuencia entre pacientes o pacientes inmunocomprometidos que reciben tratamiento por otras afecciones.

“Cuando está en el hospital y se somete a una operación o una vía intravenosa, cualquier cosa que no esté normalmente en su cuerpo, siempre existe un riesgo”, dijo el Dr. Arog Symonds, MD, director médico de Providence Suecia. Para la persona promedio, no me preocuparía, pero me preocuparía de la misma manera que lo haría con cualquier otra cosa”.

No hay un período de incubación claro para la bacteria, y los funcionarios de salud pública dijeron que las personas pueden tenerla en su sistema durante meses sin ningún síntoma, lo que dificulta determinar cuándo y dónde alguien podría haberse infectado.

Sidney Persant, presidente interino del Centro Médico Virginia Mason, dijo que los pacientes que dieron positivo por la bacteria fueron notificados y recibieron tratamiento cuando fue necesario.