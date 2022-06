“¿Dónde jugaré en el futuro? Todavía no lo sé”

Defensa Azul de la retirada de Senegal: “Una vez que lleguemos a Europa veremos qué pasa”

“Ahora mismo estoy pensando en Senegal Y luego me iré de vacaciones. No quiero mentirles, no sé qué pasará en mi futuro.” Desde que se retiró de su país Kalidou Coulibaly Abre, de hecho abre de par en par, las puertas a una posible nueva aventura lejos de… Nápoles Y tras los numerosos rumores de los últimos días para los fans de Azure, la premisa del adiós a otro capitán a continuación. Lorenzo Insigne (también un futuro Mertens fuertemente en el equilibrio).

Sobre la posición azul llegó a Nápoles en el verano de 2014, se presionó BarcelonaPero la Juventus también lo pensará primero Adiós a de Ligt : “En este período de la selección no tuve la oportunidad de hablar con nadie sobre este tema porque solo estaba enfocado en estos dos partidos (clasificación para la Copa Africana de Naciones 2023, editor) – agregó Koulibaly, explicando que él No pensará en su futuro hasta que termine las vacaciones – Ahora me voy a tomar unos días libres aquí en Senegal, durante el año siempre es muy complicado, y una vez que lleguemos a Europa veremos qué pasa”.

El presidente italiano habló recientemente sobre la situación de Coulibaly (y también de Mertens), Aurelio De Laurentisque con motivo de la presentación del retiro de verano del Napoli fue bastante clara sobre la nueva política del club en materia salarial: “La renovación dependerá solo de ellos: si quieren pensar en la mala moneda o elegirán al Napoli, que es un privilegio”.

“A menudo pensamos en los sentimientos más que en la razón en estos casos. Están los intereses de los jugadores, los agentes y las familias, no el club que los dirige, a menos que el club quiera quedarse sin ellos. Pero este no es el momento. Sangrado. El Milán ganó el Scudetto con un salario 40 millones menos que nosotros”.ADL agregó.