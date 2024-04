Donar dinero a amigos y familiares: este es el límite que no se debe superar

¿Cuál es el límite que no se debe superar al donar dinero a amigos y familiares? No hace falta ir más lejos para evitar riesgos

el Periodo económico Ciertamente, esto no es próspero para muchas familias italianas que intentan conseguir algo juntos. Tener los requisitos adecuadosDependen de las recompensas e incentivos que les proporciona el Estado para poder salir adelante. Pero a menudo esto No es suficientePorque afrontar el aumento del coste de la vida no es nada fácil.

Esto podría suceder, Por necesidad o por obtener una gran suma de dineroDebes enviar una cantidad de dinero para donar a A Un familiar o amigo. pero debes Préstame mucha atención: Hay un límite que no se debe exceder, para no ser auditado Parte de la oficina de impuestos En caso de circunstancias sospechosas, también pueden investigar y sancionar.

Donar dinero a amigos y familiares: ¿qué necesita saber?

¿A quién de nosotros le gustaría eso? se despertó un día Y ella tiene una hermosa Un regaloEn forma de transferencia bancaria¿De un amigo o familiar? Puede haber varios casos, como asistencia personal en caso de dificultad, o un solo caso. La herencia a dividiro uno gana. En definitiva, una donación en efectivo siempre es adecuada, pero quien la realiza debe prestar mucha atención a algunos aspectos concretos. No acepte cheques.

De hecho, la donación debe realizarse correctamente. Seguimiento mediante transferencia bancaria. El límite de la cuenta no supera los 5 mil euros. en caso evaluación de impuestosDe hecho, debemos realizar un seguimiento del tipo de movimiento realizado y sus características. Justificación correcta.

Por eso es tan importante señalar La razón correctapara indicar el préstamo personal, y si se desea, la frase “Sin beneficio ni nada que esperar“, porque demuestra que se trata de un puro préstamo, incluso sin tener que reembolsarlo necesariamente.

Cuidado con los impuestos

Una vez determinados los métodos de transporte y dado el motivo correcto, debemos prestar atención a cuál es el transporte. Cuestión fiscal. Si la cantidad excede Un millón de eurosen la parte sobrante Impuesto 4%A diferencia de las donaciones a familiares e hijos, no hay impuestos. Sobre el traslado entre hermanos El umbral es definitivamente más bajo..

de hecho, Si supera los 100.000 eurosEl impuesto sobre la porción excedente es igual a 6%. No hay restricciones entre amigos y el valor de la transferencia siempre está gravado al 6%, excepto en el caso de las de bajo valor. Finalmente, la donación debe ser aprobada por un monto no tan modesto. Según documento notarial De la donación.