Directivas de efecto invernadero, “Hasta 3.000 € menos en la factura del gas, pero hace falta un Superbonus europeo”

Una nueva directiva de la Unión Europea que obliga a la eficiencia energética en el hogar puede hacer Ahorra hasta 3.000€ en tu factura de gas, pero se necesitan incentivos específicos, cuyo costo el estado italiano no puede permitirse. Los profesores explican esto a Money.it Francesco Nocera y Gianpiero Evola de la Universidad de Catania y Simón Franz Energía y Estrategia (Politécnico de Milán).

De esta forma, los docentes tratan de aclarar la nueva legislación propuesta por él Comisión de la Unión Europea Se está discutiendo en el Parlamento Europeo, en torno al cual se ha desatado una fuerte polémica en nuestro país. la gobierno meloniDe hecho, comenzando por el partido de mayoría relativa, los Hermanos de Italia, la directiva es una especie de “activo oculto” sobre las viviendas en propiedad.

De la oposición, sin embargo, hay quienes como yo verduras Destaca los ahorros potenciales en las facturas. entre ellos Bilion de dolares que se produciría una remodelación integral del parque del edificio. ¿Quién puede apoyarlos?

Invernaderos, lo que prevé la Directiva de la Unión Europea

El último borrador de la directiva establece que para principios de 2030 Todas las propiedades residenciales deben actualizarse a la clase energética E Y para 2033 a esa D, para alcanzar la meta para 2050 Cero emisiones contaminantes.

¿Pueden los estados individuales un Establecer las sanciones a aplicar, aunque el mercado de ninguna manera pueda “castigar” a los propietarios que no cumplan, con desvalorizaciones de viviendas no reguladas. En Italia El 60% de los edificios tienen clase energética F o incluso GEsto incluye 3,1-3,7 millones de edificios. Sin embargo, la Comisión de la UE deja claro en el paquete Fit for 55 al que se vinculará esta Directiva que los edificios son responsables Más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.



Entonces los estados individuales se quedan con La posibilidad de eximir algunas propiedades. Pueden ser edificios bajo protección, como edificios históricos o edificios de alto valor arquitectónico, pero también edificios catalogadosque se encuentran dentro de algunas áreas, por ejemplo aquellas que están prohibidas o protegidas.

Edificios residenciales que se utilizan menos de cuatro meses al año o por un período limitado, con una Consumo de energía inferior al 25%. Esta definición incluye, por ejemplo, segundas residencias.

Factura de gas, ahorro potencial de hasta 3.000€

“Imagine que los edificios de las clases energéticas F o G se actualizan a la clase D o E. – Explicaron Nocera y Evola – Esto conduciría, por ejemplo, a una disminución de las necesidades medias anuales de energía primaria no renovable desde 322,8 kWh/m2 (clase G) a 136 kWh/m2 (Clase E), con un ahorro energético estimado entre un 40% y un 50%“.

En la práctica, considere el costo del metano igual a 1,51€/mes3 (incluidas las tasas, según datos de Arera de diciembre)”,Cada familia italiana puede Ahorro de 2.000 a 3.000 euros al año En la factura del gas para calefacción“.

Invernaderos, cuánto cuesta el trabajo de eficiencia energética

Se puede aplicar, para aquellas clases donde la ingesta de energía es muy alta (GF), “básicointervenciones (como reemplazar accesorios y calderas) permitiendo efectivamente no solo Reducir el consumoPero también para mejorar el confort térmico y la calidad de vida de los pasajeros. Pero ¿Cuánto costarán los trabajos de EE, en promedio?

“Las variables involucradas en los costos – Explicación del profesor – son muchos y dependen de muchos factores (clima, propiedades termofísicas de la envolvente opaca y translúcida del edificio, tipo de sistema) y de Tipos de soluciones en el mercado, que es grande. Sin embargo, el costo de la remodelación energética es en promedio de 150 a 350 euros por metro cuadrado.“.

Brevemente, Para una casa de 80 metros cuadrados estará entre 12 mil y 28 mil euros. Por lo tanto, sin incentivos, el juego no vale la pena: los tiempos de amortización, incluso con ahorros de gas de miles de euros, serían de varios años.

¿El Superbonus europeo viene por compromiso de reestructuración?

No solo. “Para muchas inversiones iniciales – añade Franz – Podría ser barrera infranqueablepor lo que necesitamos herramientas de facilitación e incentivos, especialmente para algunos Clases sociales y tramos de ingresos“.

Como él dice, “El compromiso asusta, pero si va acompañado de él incentivos estructuralesque es probable que esté allí, las empresas aceptarán ahorrar en las facturas y reducir la contaminación“.

Según el experto del Instituto Politécnico de Milán, “Estamos en un período en el que Los recursos públicos deben ser utilizados sabiamente: Los estados miembros no pueden permitirse estímulos y se necesita un nuevo enfoque europeo; de lo contrario, es ilógico que la UE diga que reducirá los déficits y luego imponga estímulos“.

Cómo podría funcionar el Fondo Común de Efecto Invernadero de la UE

Entonces, para los tres maestros, La tutoría puede tener efectos positivospero debe ir acompañado de incentivos estructurales a nivel europeo, es decir, una especie de proceso Superbonus, pero esta vez societario y estructural, es decir, sin Plazos en unos años (como en el caso de la subvención fiscal italiana).

“deber – explica Franz – No necesariamente equivocado: nos permite ser Reducir el consumo, la contaminación y la dependencia del gas naturalque a menudo importamos de países geopolíticamente inestables“.

Entonces, lo que sugiere el experto y estratega en energía es Proporcionar incentivos diferenciados para tecnologías y tramos de ingresosbasado en costos y ahorros, para cerrar la brecha que se produce económicamente sostenible Trabajo energéticamente eficiente.

“Brevemente – concluye Franz – tecnologías que tiene más tiempo para volver Se debe incentivar más el ahorro, pero también se debe evaluar cuánto ahorro hay en el consumo y el impacto climático. A continuación, los soportes deben calibrarse según las propiedades Inmobiliario y tejido urbano Para cada Estado Miembro: Entonces sería la mejor opción Crear fondos mutuos con diferentes planescomo en el caso de la UE de próxima generación“.