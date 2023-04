Detener ChatGpt en Italia. Garante de privacidad: “Los datos personales están en riesgo”. Y OpenAi niega el acceso

La autoridad también cuestiona la falta de sistemas para verificar la edad de los menores. Se ha iniciado una investigación: OpenAI se arriesga a una multa de hasta 20 millones de euros. Las comunicaciones desde Italia fueron bloqueadas por la noche.

Italia dice detener ChatGpt. Creado por Privacy Guarantor el 31 de marzo ordenó, con efecto inmediato, la Restricción Temporal del Procesamiento de Datos de Usuarios Italianos contra OpenAI, La empresa estadounidense que desarrolló y opera la plataforma. el viernes en la tarde OpenAI ha tomado medidas para bloquear el acceso a ChatGpt de direcciones IP italianas. “Obviamente nos referimos (a la decisión) del gobierno italiano de dejar de ofrecer ChatGPT en Italia (aunque creemos que estamos siguiendo todas las leyes de privacidad). ¡Italia es uno de mis países favoritos y no veo la hora de volver pronto! el escribe en twitter sam altman CEO de OpenAI.

Procesamiento de datos inexacto

El Garante de privacidad también afirma descubrir falta de información para los usuarios y todas las partes interesadas cuyos datos recopila OpenAI, Pero sobretodo.”No existe una base legal que justifique la recolección. y retención masiva de datos personales, con el fin de “entrenar” los algoritmos esenciales para el funcionamiento de la plataforma. Como lo demuestran los escaneos realizados, elLa información proporcionada por ChatGpt no siempre se corresponde con los datos reales, identificando así tratamientos inexactos de datos personales. Sin embargo, finalmente, según los términos publicados por OpenAI, el servicio Está dirigido a personas mayores de 13 años, y la autoridad señala que no hay filtro para verificar la edad de los usuarios Exponer a los menores a respuestas totalmente inapropiadas en relación con su grado de desarrollo y autoconciencia.”