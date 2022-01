Djokovic, visa revocada. El tenista número uno del mundo debería irse de Australia

Milán, 5 de enero de 2022 – Novak Djokovic no estará en el campo por abierto de Australia tenis. Al serbio, clasificado No. 1 del mundo, que ayer viajó a Melbourne para participar en la primera grand slam Desde la temporada gracias a un permiso especial, la visa fue cancelada hace poco tiempo. Entonces él era un jugador de tenis invitado a irse En las próximas horas. Por tanto, para él, ningún campeonato. Los abogados de Djokovic Ellos desafiarán la decisión de las autoridades locales.

Su libro The Age and the Sydney Morning Herald. Pero el acuerdo también se ha convertido en un tema político en las redes sociales. el Presidente serbio Aleksandar Vucic Australia acusado “Mal trato” Para Djokovic. Después de informar por teléfono con el tenista número uno del mundo, el jefe de Estado escribió sobre él. Instagram Que “toda Serbia está con él (Djokovic)” y que “las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para acabar cuanto antes con el maltrato al mejor tenista del mundo”.

¿Qué es Twitter? Primer ministro australiano Él respondió: “La visa del Sr. Djokovic ha sido revocada. Las reglas son las reglas, especialmente cuando afectan nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas”. La tasa de muerte por covid más baja del mundo, y continuaremos vigilantes, escribió Morrison.

el caso

era serbio Me quedé atorado Durante varias horas en el aeropuerto de Melbourne porque está en su país. Visa, exención médica para la vacuna Covid no especificada. Durante horas, el tenista, según confirmó su padre, Srjan Djokovic, fue mantenido en una habitación con dos policías sin poder ver a ninguno de su equipo. Parece que la polémica cuestión de excluir a Djokovic de participar en el torneo ha estado pendiente durante todo el día después del acalorado debate que estalló en el país sobre lo que parecía ser Favoritismo injustificado.

Idea tardía

El estado de Victoria, que inicialmente respaldó la decisión de Tennis Australia de ratificar la exención del tenista serbio de 34 años. notoriamente ‘No vax’, No quieren asumir la responsabilidad de su entrada al país. “No le daremos a Djokovic un Visa única Para participar en el torneo “, explicó la secretaria de deportes interina del estado, Gala Polford,” siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son para el gobierno federal y las excepciones médicas son solo para médicos “. Primer ministro australianoScott Morrison confirmó que Djokovic vendrá ”.Ponlo en el próximo vueloVáyase si no puede explicar las razones que justifican su “exención médica de vacunación”.

“Cualquiera que intente entrar en Australia debe cumplir con nuestros requisitos fronterizos. Cuando llegue Djokovic, tendrá que dar una explicación razonable si no ha sido vacunado”, fueron las palabras del Primer Ministro. Morrison -. Esperemos y veamos qué artículos ofrece. Si la documentación es insuficiente, será tratado como todos los demás y regresará a casa en el primer avión. No hay reglas especiales para Novak Djokovic. “En la misma línea que las declaraciones Karen AndrewsMinistro de Interior. “Si bien el Gobierno de Victoria y Tennis Australia pueden permitir que un jugador desprotegido compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de la Commonwealth el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana”.

Se sospecha que el jugador tiene tocando el virus En los últimos seis meses, para esto habría pedido una exención. Según informes del sitio web de la BBC, lo más probable es que Djokovic Tendrás que irte País Ya mañanaSeis de enero.

Compañeros (y no solo) de la revolución

En las últimas horas se han levantado más votos contra las noticias Luz verde ante Djokovic. Muchos compañeros nueve veces ganadores del Abierto de Australia, comoEx número uno MurrayTommy Paul, Sandgren, de Minaur y otros, Murray y Jimmy, así como académicos, políticos y simples entusiastas afirmaron su oposición. Tanto es así que el hashtag #Djokovic ha sido tendencia en Twitter desde ayer.

