Djokovic en Australia: Problemas con la visa de exención de vacunas

Problemas de visa para Novak Djokovic: Llegó a Australia, pero no puede salir del aeropuerto Tullamarine de Melbourne. El documento enviado para cheques no se envía Solicitar y obtener una exención médica Por el tenista porque no estaba vacunado contra Covid. Un error cometido por el personal serbio se convirtió en un problema burocrático en el que corren el riesgo de que no se les permita participar. abierto de Australia. La policía de fronteras se puso en contacto con el gobierno local tras descubrir el error en la solicitud de entrada. La respuesta fue clara: Djokovic no puede poner un pie en suelo australiano.

De hecho, según las palabras del Primer Ministro Scott MorrisonCuando el serbio viajaba a Melbourne, se entendió que el tenista número uno del mundo, No Vax, no entraría fácilmente en el país. Pronto llegó la decisión “política”. El estado de Victoria, que fue informado por la Policía de Fronteras, primero exigió que la solicitud se colocara en blanco y negro, luego la rechazó una vez que llegó. El mismo estado de Victoria que otorgó la exención al nueve veces ganador del torneo, intentando así subsanar una opción disputada en todo el mundo. Ahora la pelota va a las autoridades federales y luego al gobierno australiano. Mientras espera, Djokovic todavía está atascado en el vuelo de Emirates que partió de Dubai y llegó a Melbourne alrededor de las 11:30 pm del miércoles.

El ministro del Interior de Canberra confirmó: “Si bien el gobierno estatal de Victoria y Australia Tennis puede permitir que un jugador no vacunado juegue el Abierto de Australia, el gobierno federal hará cumplir los requisitos de entrada transfronteriza”. Karen AndrewsTan pronto como estalló el caso. El ministro señaló que para ingresar al país sin estar vacunado, se debe “brindar evidencia aceptable” de las razones detrás de la exención, de lo contrario “la persona será rechazada o sujeta a cuarentena de 14 días. Ningún atleta participando en el Abierto de Australia – repita – recibirá un trato especial. “”.

Advertencias del gobierno australiano

“Sería útil si Djokovic explicara las razones de su exención médica. Depende de él decidir si lo dice públicamente o no, se agradecería que lo hiciera porque la única persona de la que puede hablar es él, ella”. Craig Tilly, Director abierto de AustraliaCon algo de vergüenza, ante el asedio del aeropuerto por parte de Djokovic, intentó convencer al tenista número uno para que se descubriese a sí mismo para frenar el río de polémica que ha crecido desde que el serbio recibió luz verde para jugar sin recibir la vacuna del virus Corona. En un país, Australia, que a pesar de las estrictas medidas viaja 50.000 nuevos positivos por día y en Melbourne, que ha experimentado el bloqueo más largo del mundo (262 días).

Si bien muchos atacaron a Djokovic (“lo que me habrían dado”, dijo su colega en la conferencia Jimmy Murray, Hermano de Andy), las autoridades australianas se apresuraron a explicar que la entrada del tenista al país no se daría por sentada. “Estamos esperando explicaciones y pruebas que respalden esta excepción; el primer ministro esperaba Scott Morrison -. Si estas pruebas no son suficientes, Djokovic no será tratado de manera diferente a los demás y regresará a casa en el primer avión “.

Abierto de Australia, Murray: “¿Djokovic? No me habrían dado una exención de vacunación”



La línea reiterada por el Ministro del Interior, Karen Andrews: “Cualquier persona que desee ingresar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requisitos fronterizos. Si bien el gobierno de Victoria y Tennis Australia puede permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el gobierno de la Commonwealth quien hará cumplir nuestros requisitos fronterizos. Desde el 15 de diciembre , los titulares de visas vacunados pueden viajar a Australia sin solicitar una exención y sin entrar en estados y territorios sin cuarentena. entonces) continuará garantizando que quienes lleguen a nuestras fronteras cumplan con nuestros estrictos requisitos ”.

Reacciones a la exención concedida a Djokovic

Mientras tanto, las solicitudes entrantes de interpretación de exenciones continúan sin interrupciones. Sobre el nación Toni NadalEl tío y ex entrenador de Rafa dijo estar sorprendido: “Pensé que se rendiría o se vacunaría. Novak debe haber sido consciente de que es un referente mundial durante una grave crisis de salud que tanto dolor está causando”.

Caso Djokovic, Banata: “Es como Marqués del Grillo: Conóceme y no eres C …”



Se utilizaron dos pesos y dos escalas.

Al ex entrenador de la selección nacional de voleibol y ahora Director de Deportes del Partido Demócrata, Mauro Beirut, quien calificó el caso inmediatamente después de la noticia como “repugnante, un mal ejemplo que el deporte no debería dar”, agregó el ex tenista. Nicolás PetrangelliYo: “¿Estaba todo permitido en el trigésimo lugar?” Lo que tiene que hacer Djokovic no es que yo diga, es su trabajo pero desde el principio, el hecho de que pidiera jugar sin ceder a lo que los demás han pedido, no me parece muy lindo, digámoslo así. Es un problema de dos pesos y dos medidas. La pregunta es: si fuera otra persona, ¿lo habrían dejado entrar? ¿O es solo un torneo en forma? No es una crítica, me hago una pregunta. Explica, mejor muestra esta exención, todos estamos contentos ”.

“Lo hace porque le gusta que todos estén en su contra”.

Para el ex tenista azul Gianni Ocklebo El motivo puede ser psicológico: “Voy a dar un pensamiento, de lo contrario no voy a explicar el caso de Djokovic. Juega mejor cuando el público está en su contra. Ahora en Australia le darán todo el mundo. También podría crear una situación favorable”. ; pero esto sólo puedo decir. Él es. ” Es difícil dar una explicación racional de la oposición a la vacuna. “Si hubiera dicho, en cambio, pero nunca lo hizo, porque no podía vacunar, no habría habido tanto alboroto. Debería haber dicho si estaba en peligro, pero no lo hizo”, dice nada: Así que – concluye Ocklepo – está claro que la gente se hace preguntas “.

“Fue por un interés personal”

Otro ex tenista italiano también expresó su opinión: Tonino Zugarelli: “Todo estaba preparado para vacunar a todos, pero en este caso me parece que se rindió por el interés de una persona. No creo que haya sido una elección acertada, si la ley era la misma para todos también para Djokovic debería “Nos movimos hacia otro interés, a saber, dejarlo jugar el Abierto de Australia. Los organizadores del torneo encontraron un truco para salvar cabras y repollo”.

Dudas de otros tenistas

Los jugadores ocupados de Australia también hablaron de ello. Entre ellos reina la precaución, pero el caso claramente está provocando un gran malestar. “No conozco los criterios de exención, pero debe haberlos cumplido de alguna manera. Si ese es realmente el caso”, dijo el australiano. James Duckworth – Está bien jugar Alex de Minor Espera que “se respeten los estándares establecidos y sé que no es el único”. Trate de mantener callado al británico Liam Brody: “Solo podemos confiar”.