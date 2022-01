Djokovic admite que violó el confinamiento al dar positivo por Covid- Corriere.it

Desde Marco Calabresi

El tenista serbio intenta defenderse publicándolo en Instagram. También interviene la madre: “Ella no sabía que era positiva”. Aún está pendiente la decisión final de la ministra de Inmigración para la residencia de Nol en Australia

Sobre el Problema de desinformación Con la condición de que ingrese a Australia, el serbio escribió que su agente cometió un error al completar el formulario de viaje. En la parte de sus últimos viajes, en realidad se dijo que Djokovic no había viajado en los 14 días previos a su llegada a Australia; Efectivamente, en estas dos semanas el deportista se dejó ver en España y Serbia. “Mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrectaFue un error humano y ciertamente no intencional”, escribió Knoll, y agregó que su equipo “proporcionó información adicional al gobierno australiano para aclarar el asunto”. Australian Border Force, la autoridad de inmigración local, está verificando si hubo una declaración falsa. : una vacuna o no, eso sería razón suficiente para revocar la visa de Djokovic.

En cuanto a la entrevista con el equipo El pasado 18 de diciembre, el tenista, a pesar de darse cuenta de su positividad por Covid tras el test 16 (y el resultado obtenido el 17), dejó claro que iba por lo mismo. Para no avergonzar al periodista, pero mantuve la distancia de seguridad y el bozal todo el tiempo, excepto durante el rodaje. Cuando llegué a casa, me aislé y pensé en ello. juzgué mal Admito que debí posponer la cita.

Madre: “No lo sabías”.

Pero Djokovic sabía o no sabía el resultado positivo de la prueba de Covid cuando apareció en público en Serbia sin mascara? La madre del tenista dijo en una entrevista televisiva con el Canal 7 de Australia. “No, probablemente no lo sabías. No lo sabía porque cuando se dio cuenta de que era positivo, se aisló.Pero la primera ministra serbia, Anna Brnabic, dijo que si el tenista se presenta en público sabiendo que tiene el virus, sería una “clara violación” de las reglas del país. “Si eres positivo, deberías estar en aislamiento – confirmó Brnabich en una entrevista con la BBC -. No sé cuándo obtuvo los resultados, así que hay uno área grisAgregó: “La única respuesta a eso puede dar Novak”. La decisión final se conocerá hoy, 12 de enero, pero aún puede retrasarse: parece que los abogados de Djokovic han presentado nuevos documentos en el memorando de la defensa.