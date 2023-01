Detener problemas en WhatsApp | Todo lo que necesita es un clic y ni siquiera tiene que abrir la aplicación

Ahora se acaba el tiempo para el acoso y el spam en WhatsApp: ¡solo necesitas un clic y ni siquiera tienes que abrir la aplicación!

en el último período el whatsapp Da grandes pasos para intentar competir con la competencia que cada vez es más feroz: Telegram cada vez sube más en la jerarquía de la app de mensajería gracias a sus características revolucionarias, pero la app de Zuckerberg siempre intenta aportar novedades sustanciales para intentar mejorar la el destino de su aplicación, que ahora se ha convertido en un hábito de millones de usuarios en todo el mundo.

En el último periodo han sido muchas las actualizaciones que el grupo META está realizando o intentando realizar para mejorar la calidad de WhatsApp y muchas de ellas ya han llegado a todos los dispositivos en las primeras semanas de este año. Por ejemplo, la llegada de los avatares ha vuelto locos a muchos usuarios y próximamente otras novedades podrían decidir el triunfo de la app de color verde una vez más sobre la competencia histórica disponible en Play Store y App Store.

problema de correo no deseado

Con la transformación lenta y gradual de WhatsApp de una simple aplicación de mensajería a una verdadera red social con muchas comunidades y grupos, desafortunadamente, el riesgo de recibir mensajes de spam en chats privados de personas que no conoces y a quienes no conoces también ha aumentado. . Tenemos el número guardado en la libreta de direcciones o peor aún, por bots que nos envían enlaces que pueden causar virus y mal funcionamiento en nuestros dispositivos.

Sería bueno evitar todo esto y prevenir estafas o spam, pero lamentablemente por ahora lo único que nos queda es Bloquear estas conexiones Para asegurarse de que ya no escriban en nuestro número de teléfono. Si son solo uno o dos mensajes, tal vez bloquearlos no sea un gran problema, pero cuando la situación se sale de control y nos llegan demasiados mensajes privados, en este caso bloquearlos uno por uno se vuelve casi imposible: con el nuevo próximo actualización, sin embargo ¡No debemos temer más acoso!

Sin complicaciones: a partir de ahora está a solo un clic de distancia

Mark Zuckerberg y todo el grupo META, según los últimos rumores de las pruebas beta de las noticias y actualizaciones de WhatsApp, están pensando en una forma de acelerar en gran medida el proceso de bloqueo de contactos no deseados. Un poco “bloqueo rápidoLo que permitirá a los usuarios eliminar rápidamente el spam y bloquear los contactos que les enviaste sin siquiera abrir la aplicación.

Según los últimos detalles que han surgido de las pruebas, de hecho, parece que esta nueva función permitirá a todos los usuarios Bloquear contactos directamente desde las notificaciones! Una auténtica revolución que ayudará a todos a deshacerse de esos contactos no deseados sin ni siquiera leer los mensajes que nos envían o en el peor de los casos las fotos y vídeos que no queremos ver en nuestra vida. No sabemos cuándo llegará esta noticia a todos los dispositivos, ¡pero seguro que será en alguna de las próximas actualizaciones de WhatsApp!