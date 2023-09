“Detención ilegal y extorsión a inmigrantes en México”

Mientras que al otro lado de la frontera El multimillonario Elon Musk, que emigró a Estados Unidos desde Australia, denunció la “ilegalidad” del ingreso de inmigrantes provenientes de México. (También lo es el milagro estadounidense: la inversión de roles que parece ser el alma de la política). Especialmente durante la campaña electoral. en el que “el señor (por el nuevo nombre que recibe Twitter) sin duda está del lado de Donald Trump y del muro que no puede construir con México. Elon Musk logró así descarrilar el debate sobre la emergencia migratoria en Estados Unidos. El multimillonario voló a la frontera con México para reunirse con políticos y funcionarios locales y obtener una imagen sin filtros de la situación.

Con un sombrero de vaquero, Musk visitó Eagle Pass, Texas. “Como inmigrante en los Estados Unidos, soy muy proinmigración. Creo en cambiar el sistema de inmigración ilegal y permitir que las personas trabajen duro, sean honestas y puedan contribuir a Estados Unidos. Al mismo tiempo No podemos permitir que la gente viole la ley, no tiene sentido”, dijo Musk, advirtiendo de un “colapso de los servicios sociales” a menos que se tomen medidas pronto contra la inmigración descontrolada.

Elon Musk, con sombrero de vaquero, en la frontera de Eagle Pass en Texas – Reuters

Dijo que la situación de violación de la prohibición sigue siendo dramática. Especialmente en las interpretaciones de las Naciones Unidas en sus documentos oficiales. Más de 240.000 migrantes fueron retenidos en centros de detención en México en la primera mitad del año, en muchos casos más allá de los límites legales: El Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas ha informado de ello (ONU) habla de “extorsión” por parte de servidores públicos detenidos arbitrariamente.

“Hemos observado que un número importante de migrantes han sido detenidos más allá del límite de 36 horas que establece la Constitución mexicana”, afirmó la ONU, que investiga el crimen. Lo dijo Khanna Yudkiwska, miembro de la delegación, en una conferencia de prensa.Durante 11 días en los estados de Chiapas, Morelos y Nuevo León. A pesar de las “reformas legales de México contra la detención de niños migrantes”, dijo, “se están deteniendo niños de tan solo 10 años”. En estos centros, observaron los investigadores, los inmigrantes tienen “restricciones de movimiento porque puertas metálicas cerradas con llave separan las salas de estar de los espacios exteriores”.

Policía mexicana en la frontera en Ciudad Juárez – Reuters

Los relatores de la ONU también condenaron las extorsiones “incluso por parte de agentes de policía” contra “migrantes vulnerables”: si pagan, pueden continuar su camino. Si no pagan, serán detenidos”, afirmó el experto Matthew Gillett. El grupo pide “a las autoridades mexicanas que eliminen estas prácticas”. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha registrado oficialmente 1,8 millones de cruces de migrantes Entre octubre de 2022 y agosto de 2023 en la frontera sur.