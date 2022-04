Deshazte de los bailarines Leonardo Lenny y John Eric. Homenaje final a Piero Sunaglia

Amici 21, Episodio Tres: Eliminación de los Bailarines Leonardo Linney y John Eric. Homenaje final a Piero Sunaglia, el célebre asistente de estudio que siempre estuvo presente en los programas producidos por Fascino de Maria De Filippi. Novedades para este sábado 2 de abril Sabrina Ferrelli En el jurado en lugar de Stash, que llena la escena como siempre. tensiones entre Raimundo Todaro y la profesora Alessandra Celentano. s.tu Leggo.it Noticias minuto a minuto.

00.31 El Episodio III termina aquí. el próximo sábado con En vivo desde Leggo.it Tarde de Amici 21. Gracias por estar con nosotros.

00.50 El último tema es un homenaje a Piero Sunaglia, El famoso asistente de estudio que siempre estuvo presente en los programas producidos por Maria di Filippi Fascino. Y el mensaje en los créditos del locutor: “Me duele mucho. Tu voz, tu rostro, tu mirada atenta, tu forma de ser, la capacidad de escuchar. Esforzarse siempre por hacer lo correcto. Empecé contigo. Siempre he vivido mi negocio contigo, con tu sonrisa y tus hombros firmes, dispuesto a traer a tu equipo ya mí primero, siempre sanos y salvos en puerto. El camino correcto para todos. Y cada vez que estoy en el estudio nunca dejaré de buscar tus miradas en la certeza de que te encontraré, de que me entenderás en un segundo como siempre, en la certeza de que levantarás el pulgar. para decirme que todo está bien. Te amé, te amo y te amaré siempre. María“.

00.43 Para concluir este tercer episodio Fabrizio Moro con la canción “Sei tu”, canción traída al Festival de Sanremo y banda sonora de la película “Ghiaccio”.

00.37 Leonardo: “Fue una gran experiencia. Irse es duro, pero lo acepto”.

00.36 Nunzio intenta consolarlo “Hoy vas a salir no porque seas raro, sino solo por gusto”

00.35 Leonardo abre el sobre, para ser desechado… él

00.32 María: “Nunzio, como eres especial y tienes cierta personalidad, eres abierto y abierto. Loeonardo es introvertido, equilibrado y muy educado, y quien se interponga entre ustedes dos no me lo quiere decir. Quiero que ustedes dos lo miren, hay un sobre afuera que pueden abrir cuando quieran”.

31.00 Leonardo: “Aquí te sientes feliz, se respira arte, a eso aspiramos. Es diferente a nuestro mundo, aquí tenemos una visión mucho más amplia, y estoy contento con el progreso incluso aquí. Volver a casa parece muy extraño para mí, he encontrado una familia aquí “

00.30 Nunzio: “No estoy acostumbrado a perder, pero aquí lo entiendo. No sé perder, ella es más fuerte que yo, siento la competencia. Hasta Celentano cuando me criticas… Nada es imposible en la vida. Por la tarde terminé último, mientras que cuando terminé segundo en las carreras, no salí de casa durante un mes por desgracia”.

00.26 Todos los alumnos comentan sus opiniones sobre Leonardo y Nunzio

00.25 Maria habla con los chicos y los felicita

00.19 Los chicos están todos en casa

00.18 Mientras tanto, Serena ganó un nuevo Tim Satisfaction Award

00.15 La encuesta ha terminado, los dos bailarines reciben cumplidos de Stefano Di Martino que pide más pruebas. Improvisación sobre dos canciones de samba diferentes

00.05 Comienza la votación entre Leonardo y Nunzio

23.54 Nino Frasica y sus “grandes amigos” vuelven como siempre

23.52 Entre Luca y Leonardo, se fue a la papeleta contra Nunzio… Leonardo

23.51 Entre Leonardo y Luigi, inmediatamente Luigi vuelve a la carrera.

23.43 Aceptando el desafío: Leonardo tuvo un hijo y Luigi. Quien pierde termina votando contra Nunzio

23.43 Lorella y Raimundo ganan

23.43 Sabrina y Stefano votaron por Serena

23.37 Tercera y última actuación: Luigi (hindú con LDI) vs Serena (doblete con Sisi)

23.31 Sabrina y Stefano votaron por Sisi. 1-1

23.26 horas Segundo desafío de Leo contra Sisi

23.24 Alex gana

23.18 El primer desafío entre Alex y Luigi

2.17 Comienza la tercera manga. El Desafío Zerby del Gigante – Celentano vs. Kokarini – Todaro

23.12 Giovannino, también Canciato, entra en el desarme alla Ferrelli. “Tú también antes – provoca Giovannino – antes de ir a la discoteca”, responde Ferrelli “Fatti ic** your”

23.11 Votación de Ferilli en Zerbi – Celentano: “Voto sobre la inspiración y la elección para hacer esta mitad de cacatella”

23.04 El guante entre profesores en La mosca nocturna de Cuccarini ملاحظات notas

23.01 Nunzio pasa a la eliminación final

22.54 Sisi es la primera en salvarse. Ahora un nuevo reto entre Nunzio y Aisha para elegir quién pasará a la votación final

22.42 Entraron al reto: Aisha, Nunzio y Ceci

22.41 Sabrina votó por el coro de Stefano Michele. Elige Fiberto Michel. Vicono Celentano – Zerbi

22.31 Tercer Desafío: Coral vs Michel

22.31 Sabrina para Sissy, Stefano Carola. Fibra a Sissi. 1-1

22.30 Problemas con el micrófono de Sabrina Ferilli, María se apresura a ayudar: “No me sirve de nada llamar a los operadores de micrófono – dice Sabrina – porque si no los llamas no vas a tener ***”

22.24 h Segundo desafío de Carola contra Sisi

22.23 El voto es para Luigi. Entonces Zrbi – Celentano ganó el primer desafío

22.10 Primer Reto: Alex vs Luigi Sabrina vota por Luigi y Filiberto Alex. Stefano vota por… publicidad

22.09 Para esta segunda eliminatoria, el Cucca – Todo Celentano – Zerbi Desafío

22.06 John Eric fue eliminado por primera vez

22.00 Un nuevo reto entre John Eric, Critical. perdedor

21.59 El primero en salvarse es Albi

21.52 En este primer reto eliminatorio están nominados John Erik, Crytical y Albe.

21.50 Cuccarini-Todaro gana en la primera vuelta

23.49 Sabrina Ferilli votó por Albe. La voz de Filiberto Nunzio. Decisivo Stefano que le dio el derecho al voto a Nunzio

23.44 Primer clip de Nunzio que le dio un tutorial al profesor de Celentano desde Latinoamérica

21.42 Segundo Desafío: Nunzio vs. Albi

21.40 Sabrina Ferrelli vota por Sissi y Stefano. 1-0 a Kuka – Todo

21.35 El primer desafío ve a Sisi contra Darío

21.33 Los primeros en salir son Lorella Cocarini y Raimundo Todaro, que han optado por desafiar al equipo de Veronica Piparini y Anna Pettinelli.

21.31 Arrancamos con el Oreo Challenge para decidir qué equipo empezará

21.27 Giovaninno di Tu si que Vales llega a su casa y luego Sabrina Ferilli

21.26 Entran Stefano Di Martino y Emanuele Filiberto. Alijo ausente porque es positivo para Covid

21.25 Maria de Filippi en el estudio presenta al jurado

Esto los alivia Amigos 21 Todavía en la carrera:

Albee, Critical, John Eric y Dario Bettinelli Equipo Pepparini

Aisha, Alex, Sissy, Nunzio y Serena Equipo Kokarini-Todaro

Lda, Luigi, Carola, Leonardo y Michele – Equipo Zerbi-Celentano

Arbitraje para la competencia Stefano Di Martino Emanuel Filiberto EExcepcionalmente, la actriz Sabrina Ferrelli está ausente porque dio positivo por COVID-19

Como siempre, Nino Frassica y sus “grandes amigos” vuelven al momento cómico ineludible y el cantautor Fabrizio Moro es el gran invitado del episodio con el sensacional single “sei tu” presentado en el último Festival de Sanremo.

Última actualización: domingo 3 abril 2022, 00:53



