¿Delia Duran revela la máscara de Alex Bailey? / “Video en el desierto hace un año”: responde…

a pesar de Sal de la escena Desde casa, Alex Belli regresa para dejar que Gran Hermano Vip hable por sí mismo, la ocasión es la nueva transmisión en vivo el 24 de febrero de 2022 en Canale 5. Inesperadamente, el actor no participa en el programa y se muestra un clip exclusivo que contiene imágenes que muestran Alex en medio del desierto lo que sugiere que Billy decidió no aceptar la invitación para participar en la transmisión en vivo, prefiriendo estudiar novia vip Vuelo directo al extranjero.

Sophie Codegoni: ‘Delia y Alex son falsos’ / ‘Organizaron un viaje a las Maldivas’

Delia Doran desde casay así lo aprovecha para ensombrecer a Billy, presentando una realidad completamente diferente. Pero al final, es la persona en cuestión quien rompe el silencio de la ausencia y lo hace mencionando ‘silencio’. Entonces, ¿cuál es la verdad?

GF Vip, Alex Belli ausente en el estudio: la sorpresa de Delia Durán

Como se mencionó, la nueva cita televisiva de novia vip 6emitido el 24 de febrero de 2022 en Canale 5, inesperadamente alex bailey Estar muy ausente en el estudio entre los invitados. En The House, la prometida Delia Duran compite por la victoria final con la segunda concursante Lulu Hailé Selassié.

Lulu, Jessica y Miriana reciben saludos de Katia/Signorini: “carácter de mierda…”

Eso indica específicamente su ausencia. alfonso signorini: “Sabemos que no extrañan a Alex, nuestros valiosos televidentes, pero aún lo estamos buscando”. No es casualidad que el conductor anuncie poco antes la introducción de espacios publicitarios. A continuación, el timonel muestra un clip preparado por el actor como dedicatoria al primer finalista. El video inmortaliza a Billy al aire libre disfrutando de la belleza escénica del desierto.

Alex Bailey revela máscara de Delia Duran: lo que sucede antes de la final de GF Vip

Al ver las extrañas fotos de Alex Belli al. novia vip 6Lo que a primera vista sugiere que el actor se ausenta del reality por un viaje a Marruecos. Delia Durán Proyecta una sombra sobre el prometido. De hecho, afirma que, de hecho, el video se remonta al año pasado y, mientras tanto, Alex comparte el clip a través de los sitios de redes sociales en Egipto, completo con una descripción de la adivinación. Dedicado A los prometidos, y en él se hace referencia a su reciente regreso a casa, que marcó su cercanía y el fin del triángulo con Sully Sorge: “Después de tantas palabras gastadas y energías consumidas, quiero dejar que el silencio del desierto hable y recuperar mis fuerzas, siempre contigo mi amor”.

¿Por qué Alex Bailey estuvo ausente del estudio en el GF Vip? / Manténgase alejado de Delia y Soleil por…

Al margen Correolos espectadores no se detienen en los comentarios más contrastantes: “Sin ti la casa es aburrida, Alex”; “Bravo, quédate en el desierto”; “No estás en buena forma”. En definitiva, al menos por el momento el actor opta por echar raíces en el silencio del “desierto”, optando por ausentarse del reality show. pero, esto no es todo. Entre Historias de Instagram El actor ahora se enfoca en el collar que usa en el curioso video del desierto, que sostiene el anillo de promesa de boda que ata con un sustituto y símbolo de la ecuación de Dirac: “Si dos sistemas interactúan entre sí durante un cierto período de tiempo y luego se separan, entonces no pueden describirse como dos sistemas distintos, sino que se convierten en un sistema“. En resumen, Alex parece estar diciendo una cosa con Delia ahora. ¿Podría traer de vuelta pronto un GF Vip, con un nuevo giro?

© Reproducción reservada