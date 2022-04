“Del Piero es un icono de la Juventus. ¿Vlahovic? Un gran jugador”

Arrivabene rinde homenaje a Vlahovic

Arrivabene tiene palabras de elogio para Vlahovic, quien se unió a la Juventus en enero: “Es un gran jugador, los goles que ha marcado en Liga hablan por sí solos. Está claro que cuando vistes la camiseta de la Juventus las cosas se ponen más difíciles, pero en los últimos meses he hablado mucho con él y Veo un jugador muy asertivoPero sobre todo, nunca se rinde. En cuanto a la unidad de juego, hago otro trabajo, no soy entrenador. Sin embargo, si Doosan no está satisfecho con el carácter que posee, lo mostrará claramente”. A continuación, el director general de la Juventus evaluó su primera experiencia en el fútbol: “En cualquier deporte con una audiencia muy alta, una vez que fallas un objetivo y no cumples con las expectativas de los fanáticos, todo explota. Lo importante es mantener los nervios y diseño, con ganas y haciendo bien tu trabajo. No veo ninguna diferencia con otros deportes: el mantra siempre es ganar, pero no puedes ganar todos los partidos. A veces hay momentos difíciles, pero estamos decididos y no nos detenemos”.