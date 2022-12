“Ganamos el Scudetto antes de lo previsto”, entonces el desafío a Conte en la Champions

mientras enviabaReyes del fútbol 2022“, que se emite en Italia 1, habló stefano pioli. Entrenador Milánel héroe de la historia scudetto Conquistado el año pasado, hizo las siguientes declaraciones:

Scudetto Conte de Pioli

“Hemos llegado a esto ganar temprano en comparación con los tiempos. cuando inviertes en pequeña Esperaría que llevara mucho tiempo, pero pudimos hacerlo de inmediato. 2022 fue una temporada importante de gran satisfacción. No siempre nos interesó lo que dicen afuera, pero ciertamente aproveché eso para motivar a mis jugadores. Quienes no creyeron en nosotros nos ayudaron a lograr este gran objetivo.

Definitivamente he cambiado para lograr este éxito. Ojalá los jugadores a los que entrené hace veinte años pudieran ver cómo entreno ahora y cómo me comunico con los futbolistas ahora. Sigo pensando que fueron las experiencias negativas las que más me hicieron mejorar, sobre todo en los aspectos que considero más importantes: Soluciones tácticas, comunicación con jugadores y comunicación externa“.

En el partido que perdió el Inter contra el Bologna:”Yo, Maldini y Masara No estábamos viendo el partido del Inter. contra Bolonia. También desconectamos el teléfono, sin saber el resultado. Sin duda fue un resultado favorable, pero igual de cierto Deberíamos haber anotado 86 puntos. Y fuimos los únicos en hacer eso.“.

Una broma también en el coro de “Pioli’s on Fire”:”es un Difícil tiempo para describirlo. me cuesta mantener la calmaEs aún más hermoso porque comienza con mis jugadores. es una cosa Conéctame a mí y al equipoNo soy solo yo. Este verano en cada boda, en cada fiesta, me mandan videos: mola mucho, no tiene caso fingir que no pasó nada“.

En las fiestas del Scudetto:”Creo que hice todo lo que tenía que hacer: nos regocijamos entre nosotros, nos regocijamos con amigos y familiares. Disfruté ganando el scudetto de una manera más profunda. Cuando volví a Milán a las dos de la mañana y me fumé un buen cigarro con mi hijo: Ahí entendí lo que logramos hacer.

Extraño mucho a mi papá. Siempre me he sentido tan protegida por él y con él, creo que es necesario para un niño y un joven. Se merecía vivir este momento con nosotros. Por otro lado, mi madre estaba muy feliz pero le costaba expresar su satisfacción.Es más fácil para él hacerlo con efectivo (risas, ed.).

Una nota sobre el pasado, también:”Mi papá trabajaba mucho: Somos tres hermanos, cuando nacimos hizo posible que mi mamá se quedara en casa con los niños. Si no fuera futbolista sería cartero: trabajo que te permite, especialmente en una ciudad provincial como Parma, construir relaciones sociales de cierto tipo“.

En encore scudetto:”Tienes que creer que puedes Todavía ganó el campeonato.. Obviamente, si el Napoli sigue así, merece ganar. alcanzará aproximadamente 100 puntos. Estamos aquí con grandes ambiciones, y no tenemos intención de ceder, pero estamos decididos a intentar volver a poner esa corona sobre nuestras cabezas.“.

Sobre el desafío con Conte en los octavos de final: “será Encuentro inspiradorEl Milan hace tiempo que no llega a los octavos de final y nos enfrentaremos a uno Un gran equipo con un gran entrenador“.

La larga entrevista realizada por Alberto Brandi a A regalo gratis Bienvenido al Sr. Pioli: cigarro. Los fanáticos del Milan y el entrenador Emily esperan que ese sea el caso. buena suerte para el resto de la temporada.

