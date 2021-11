¿De verdad fracasó la cumbre de Glasgow? – Corriere.it

de Sarah Gandolfi

“Entiendo su frustración”, admitió el presidente Alok Sharma, abrumado por la ola de manifestantes.

Quien nos envió

Glasgow – Hora balances Al inicio de la segunda semana de la COP26. abrumarlaola de manifestantes“Entiendo su frustración”, admitió el presidente Alok Sharma. Sin embargo, no todo está perdido. Porque siempre hay dos vértices que van en paralelo: un vértice Líder (ausente y presente) con frases Fuerte pero no obligatorioY negociadores que trabajan en las sombras. La COP dentro de la COP, que comienza hoy y de la que depende el éxito o el fracaso.

El lunes y el martes pasado hablaron 120 jefes de estado Y el gobierno, incluso si siento la ausencia de Xi Jinping, Sharma Avanzar en la estrategia de “promesas” o compromisos: mini-acuerdos que deben marcar el camino en temas clave. “Si todos los compromisos asumidos se cumplen plenamente, pondrán al mundo en el camino correcto para limitar el calentamiento global a 1,8 grados centígrados”, dijo el director de la IEA, Fatih Birol. Estamos 0,3 grados más alto que el objetivo solicitado por los científicos, pero es un gran salto en comparación con los +2,7 grados esperados en la apertura de la COP26. obligaciones, sin embargo, No es obligatorio Y solo en unos años sabremos si las promesas se han cumplido.

Más de 100 países están comprometidos “Detener y revertir” la deforestación global para 2030, Una declaración respaldada por inversiones públicas y privadas, que ayudará principalmente a proteger la Amazonía, los bosques tropicales de Indonesia y la cuenca del Congo. “Esperábamos más detalles – Comentó Joe Blackman, experto forestal de Global Witness. Los gobiernos han hecho declaraciones similares en el pasado que no fueron respetadas “. 103 países han firmado un acuerdo para reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030. Si se implementa completamente, El compromiso podría reducir el calentamiento global en 0,2 ° C para 2050, pero tres de los mayores emisores, China, India y Rusia, no firmaron. READ Volcán Canario, terremoto en La Palma tras erupción: riesgo de temblores más violentos

Más de 20 países, incluida Italia, se han comprometido a poner fin a la financiación extranjera de todos los combustibles fósiles para 2022. Otros 40 países dejarán de usar carbón (países desarrollados para 2030 y países en desarrollo para 2040), pero China, Rusia y Estados Unidos se negaron a hacerlo. “Joe Biden se apresuró a criticar la ausencia de Xi Jinping, pero su decisión de no firmar el acuerdo del carbón asestó un duro golpe a lo que se suponía que era una política clave para la COP”, comenta. tiempos financieros.

El 90% de la economía mundial está “comprometida” con la consecución de cero emisiones. hacia mediados de siglo. “Pero si los planes nacionales para reducir las emisiones de CO2 a corto plazo no nos colocan de inmediato en un camino hacia cero neto, los modelos en los que se basan las proyecciones de la IEA colapsarán muy rápidamente”, advierte Jennifer. Alan del boletín de negociaciones agrarias. India ha prometido llegar a cero neto en 2070, 20 años después de Estados Unidos y la Unión Europea y diez años después de China, Rusia y Arabia Saudita. India también se ha comprometido a obtener la mitad de su energía de fuentes renovables para 2030. “Las palabras no significan nada si no van seguidas de hechos”, advierte John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima. Survival International denuncia que “se planean 55 nuevas minas de carbón y 193 minas existentes en las selvas del centro de la India”.

En los próximos días, no se tratará de hacer más compromisos para reducir las emisiones. Los Planes Nacionales (o NDC) han sido presentados por una mayoría de 190 países. E incluso si “no fue suficiente para alcanzar la meta de 1,5”, como dijo el presidente de la CMNUC, Espinosa, es poco probable que cambien. Los negociadores se centran ahora en tres cuestiones principales. 1) Transparencia – Actualmente no existe una coordinación común para las NDC o para la verificación de que los países están haciendo lo que prometieron. -, 2) Financiamiento climático: el objetivo de movilizar $ 100 mil millones anuales para 2020 aún no se ha logrado Algunos países en desarrollo han enfatizado que el financiamiento no puede ser en forma de préstamos – 3) Identificar las reglas del mercado global de carbono para respaldar las compensaciones de emisiones y el logro del objetivo neto cero. READ Vuelo de Marruecos aterriza en Baleares, pasajeros huyen por la pista - Corriere.it

Sobre la mesa está el tema altamente sensible de la adaptación, que brinda las soluciones prácticas (y financieras) necesarias para adaptarse a los impactos climáticos y hacer frente a las pérdidas y daños, en particular los de las naciones más vulnerables (y menos contaminantes). La Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Motley, fue muy dura: “La incapacidad de proporcionar fondos importantes, así como pérdidas y daños, caídas, amigos míos, en la vida y el sustento de nuestras comunidades. Es inmoral e injusto”.