De Rossi está triste, la sentencia emitida por Di Francesco tras el partido entre Empoli y Roma en directo por televisión

Empoli – Último esfuerzo de campeonato RomaQue perdió ante el Empoli por 2-1. El entrenador de los Giallorossi, Daniele De Rossi, comentó el partido de Castellani y la temporada masculina.

23.48

En qué debería convertirse la Roma dei Rossi

¿Es este partido el punto de partida? De Rossi respondió lo siguiente:Sí, no quiere decir que evalúemos y volvamos a empezar sólo en base a este partido, pero te hace entender muchas cosas porque el equipo en el que queremos llegar a ser es un equipo que, incluso cuando los puntos no son importantes, quiere jugar el partido. . “El partido lo gana aunque tenga menos motivación que el rival porque hay una gran diferencia de calidad”.

23.40 horas

De Rossi en Roma TV

De Rossi habló con el canal de YouTube de la Roma: “No miramos hacia adelante, pero miramos este juego para mirar hacia adelante. Algo nos dijo, más allá del resultado. Este juego es un punto de partida para mirar hacia adelante. ¿Qué salió mal? Manejamos bien el balón, pero Se metió dentro de la portería.” “. A 20 metros de la portería sin sentirnos capaces de marcar, tuvimos pocas oportunidades mientras mantuviéramos el balón y en determinadas circunstancias estuvimos un poco débiles en los duelos, creo que es un partido que nos debe hacer entender algunas cosas porque el La mentalidad del equipo también se nota en la forma de terminar cuando los puntos no cuentan mucho y en ciertas características de las que ya hablamos, porque si haces 7-8 contraataques, cuatro contra cuatro, cuatro contra tres. , cuatro contra dos, y ni siquiera logras disparar a portería, se vuelve difícil”.

23.27

Mentalidad de Roma

“¿Mental? Atalanta venció al Torino con alcohol en su sistema en la copa y eso es lo que queremos lograr. Queremos alcanzar el nivel de la Roma cuando jugaba. Sabemos que muchos equipos se fortalecerán; Si no cambiamos de mentalidad, calidad y características será difícil. Hoy estoy un poco decepcionado con el resultado y me doy cuenta de que lo que podemos mejorar es el primer punto de partida para mejorar y volver a jugar con los grandes de Europa.“. Terminó la rueda de prensa de De Rossi.

23.25 horas

Jugadores de la Roma en la selección nacional.

“¿Los ciudadanos? Lorenzo Pellegrini estaba cansado. Algunos estaban un poco cocinados. Quien vaya a la Eurocopa encontrará circunstancias y motivaciones especiales, y quien no vaya descansará y no saldrá perjudicado.“.

23.23

Dolor por Francisco

“¿Qué le digo a Defra? (en romano, ed.)? Frosinone es quizás el equipo que menos merece el descenso. Si hubiéramos jugado allí hoy, habríamos jugado a nuestra manera. Verlo así me duele especialmente porque él, su personal y el club no merecen descender.“.

23.21

La actuación de Dybala

De Rossi sobre Dybala: “Esta semana entrenó bien. Hoy jugó su juego. El día después de que no fue convocado no estaba contento. Pensaba que estaba bien. Estas cosas se pueden superar con trabajo”.

23.19

“Tengo un sabor amargo en la boca”

Entrenador de la Roma nuevamente en la conferencia: “No veo la hora de empezar a trabajar en crear algo mejor. Estos meses nos han dejado un mal sabor de boca que nos ha dejado agotados. Hemos hecho cosas increíbles durante tres meses, pero no debemos olvidar las cosas que hemos hecho. hecho. Necesito mejorar. Estaré en Trigoria todos los días para mejorar esto”. Posición en la clasificación, estoy orgulloso del equipo, siempre jugaron partidos serios con la actitud correcta, les hicimos pedir más y ellos. Respondimos bien. El mes pasado fue más complicado, lo sabíamos”. .

23.16

De Rossi en la rueda de prensa

De Rossi habla en rueda de prensa en Castellani:Sólo marcamos goles con buenas acciones, pero en el fútbol también hay que ganar partidos sucios. Es una característica que echamos de menos. Manejamos el balón de forma organizada y llega, y también tengo la sensación de que no estamos marcando goles. El fútbol son mil cosas diferentes que no siempre hacemos“.

11.08 p.m.

Di Francesco en segunda división

Luego, De Rossi fue presionado sobre el descenso por parte del Frosinone del ex jugador de Giallorossi, Di Francesco, a la Serie B, también debido a la victoria de Emboy sobre la Roma: “No creo que quiera escuchar mi mensaje. Yo habría intentado jugar de esa manera incluso si hubiéramos jugado contra él o contra Cannavaro. Ese es nuestro trabajo. Es un entrenador que no merece ser así. ” “Este año descendieron por lo que hicieron como partido, incluso contra nosotros. No soy partidario de un equipo ni de otro, pero el hecho de que este gol de último momento castigara a un chico y a un entrenador al que respeto me duele incluso”. más.”

11.06 p.m.

De Rossi y el nuevo director deportivo Ghisolfi

De Rossi a DAZN sobre el nuevo director deportivo: “¿Ghisolfi? Hablamos, pasamos la tarde juntos, discutimos la formación del equipo y algunos nombres. Estuvimos sincronizados en esta primera conversación, tuvimos tiempo para hablar y ver oportunidades pero también disponibilidad. Esta noche es prematuro e irrespetuoso hablar de esto esta noche. , No puedo evitarlo “. “Estoy diciendo que no me gustó el juego, pero no puedes perderlo si quieres ser genial”.

23.04 horas

Roma el año que viene

De Rossi habla del futuro de la Roma y también regresa para el partido de esta noche: “Evaluaremos muchas cosas. Empezaremos a evaluar de nuevo a partir de este partido, pero no decidiremos basándonos sólo en este partido. Este partido debería decirnos algo. Jugamos mucho con 4 y luego, a veces, defendimos con 3”. No ha cambiado mucho. Al final no se puede encajar un gol, ni siquiera con cuatro jugadores en defensa, y eso me duele porque no quería terminar la temporada así, no me importa cuánto terminó la Lazio. “

11.02 p.m.

Las palabras de De Rossi

De Rossi habla con Dazin: “Muchas cosas marcan la diferencia, pero no tenemos que decir que somos buenos porque jugamos un partido serio. Pero hay muchas cosas que debemos mejorar, no puedes hacer 6 o 7 contraataques y ni siquiera puedes disparar. En este nivel lo pagas. Este es un partido en el que uno de nuestros contraataques debería haber terminado en una victoria por 2-1. No es normal no tirar a portería en estos espacios“.

Empoli-Roma 2-1, lista de goles

22:58

clasificación de roma

La Roma acabó el torneo 2023-24 en sexta posición, a dos puntos de la Lazio y a cinco del Bolonia, quinto en la clasificación. El gyalurusian sumó 63 puntos en 38 días, con 18 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Los goles marcados son 65 y los recibidos 46.

Clasificación Serie A

22:45

Las palabras de De Rossi próximamente

De Rossi hablará próximamente en canales de televisión conectados y en una rueda de prensa.

Estadio Carlo Castellani, Empoli