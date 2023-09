De repente en Zoe. Y ya no quiero bajar

En las raras ocasiones que llegué a casa con menos del 10% de energía, generalmente durante viajes por carretera, siempre recargué al instante y casi no tuve problemas. Nunca tuve una carga del 100% Durante más de unas pocas horas.

Sólo dos veces al año he tenido más de una hora de ocupación del área de carga después de completar el repostaje. Los daños se limitaron a unos pocos euros, por lo que no fueron nada grave, sobre todo si se calculan para todo el año.

Afortunadamente El Valle de Aosta es una utopía Y está lleno de estaciones de carga, por lo que no tuve mayores problemas para repostar.

en condicion No puedo prepararme para recargar en casa Solía Postes generales con capacidad de 22 kW. Aire acondicionado, reserva 50kW DC para viajes de más de 300km, salvo algunas excepciones y pruebas.

lo uso Durante un año como único coche. , sin vehículo de combustión de respaldo para viajes largos. Tuve la suerte de contar con buenos asesores, por lo que desde los primeros días me limité a recargar 22 kW de CA durante aproximadamente una hora, lo que equivale a aproximadamente 20,5 kWh y un 40 % en el Zoe. De esta manera siempre mantuve la carga entre el 20% y el 80%. Una recarga cada 4-5 días.

“DrDespués de un año de uso puedo empezar. Consigue algo de dinero.

Estado de la batería: Verifiqué con la aplicación Control de verificación de energía Tres veces en el segundo semestre (de febrero a agosto) y hasta el momento no se mueve desde 97%. Si lo vendiera ahora, el comprador tendría un coche con la batería casi nueva. A pesar de recorrer casi 30 mil kilómetros. Intentaré volver a comprobarlo a finales de año.

Consumo e independenciaZoe se caracteriza por su bajo consumo y se puede conseguir sin esfuerzo. Mejores consumos que los declarados por la empresa (unos 13 kW/100 km). en conducción urbana Mucha mayor eficiencia e independencia Se extiende a lo largo de 400 km..

En la autopista El consumo aumenta y Es mejor no “presionar” demasiadoExcepto viajes limitados. Ir a 130 km/h sólo significa tener que recargar temprano, por lo que para mejores promedios en viajes más largos, es mejor moverse Alrededor de 100-110 kilómetros por hora. Ver para creer. Para viajes por autopista cercanos al rango WLTP declarado (por ejemplo, 400-500 km), se puede conducir más rápido, pero para distancias más largas (por ejemplo, 1000 km) comienza a disminuir. Prevalece la pérdida de tiempo por el aumento del número de paradas.

En los meses friosYo, con mi forma de conducir, el duro clima de estas zonas conlleva un aumento del consumo porSolicitar 25%. Se vuelve autónomo Unos 280 kilómetros En la carretera y 340 km en viajes urbanos Periódicos.

Quienes viven en la llanura seguramente podrían obtener mejores resultados, teniendo en cuenta también que mis consumos y costes incluyen alrededor de un tercio de los viajes por carretera.

Estados de certificación de aplicaciones de control de energía 17,3 kW/100 km de media Por el historial de batería, se acerca mucho a los cálculos de la aplicación Fuelio que uso desde febrero (16,47, pero sin el frío de diciembre y enero). Examinaré si se puede mejorar el consumo en invierno y cómo, pero no se puede hacer mucho con respecto al consumo en carretera.“.

Tiempos y costos de envío: Pensé mejor pero…

“tdemonio Envío: Son básicamente los que se anuncian, pero hay una curiosidad que vale la pena señalar. Envío desde Los polos de corriente continua con temperaturas bajo cero son más lentos, por lo que equivale más o menos a 22 kW de corriente alterna. El OBC de Zoe parece proteger la batería cuando hace mucho frío.

En este caso, ya no es posible duplicar la velocidad de carga normal de 22 kW CA a 50 kW CC. Mientras viajaba a 100-110 km/h como era mi costumbre, la reducción en el tiempo de viaje fue muy notable.

Me sugirieron que intentara viajar a 120-130 km/h. Aumento de la temperatura de la batería Antes de la carga de CC. El próximo invierno, si las condiciones de la carretera lo permiten, probaré esta idea.

Parece que para conseguir cargas rápidas hay que viajar a velocidades más altas el tiempo suficiente para elevar la temperatura de la batería. ¿está bien contigo?

Costos por kilómetro: Hasta principios de primavera podía repostar por unos 14 céntimos/kWh usando Tasa de consumo de Doverco mensaje corto (2,79 € por una hora de carga) junto con un OBC de 22kWh, pero en cualquier momento Duferco tiene subir la tasa A unos 31 céntimos/kWh (6,29 € por una hora), lo cual sigue siendo cómodo siempre que tengas una estación de carga gratuita y puedas utilizar los 22 kilovatios sin cargar otros coches.

en mi año Gastar unos 1.000 euros por 27.000 kmSon una media de 3,7 euros/100 km, pero la media de los últimos seis meses se sitúa en torno a los 4,5 euros/100 km debido al aumento del consumo por el frío del final del invierno. Dado el eventual aumento de las tarifas, espero una media ligeramente inferior para el segundo año, del mismo importe de 4,5 euros por 100 km que en el segundo semestre.“.

Proceda en pequeños pasos: caja de pared, luego fotovoltaica

“calleAsí que hoy en día la evaluación Compra una caja de pared y conéctala De metros nuevos en el garaje, que tal vez No reducirá mucho mis gastos. actual, pero abre el camino a la posibilidad de que esto Agregue algunos paneles solares más tarde. Los incentivos son muy atractivos, el 80% del país y el 50% restante de la región. Al calcularse en base a la base imponible, corresponde aproximadamente a un 74% incentivos netos Casi, así que espero una inversión limitada.

Sin embargo, en el futuro consideraré la energía fotovoltaica. Este resultado medio es suficiente por ahora.A la espera de que se reduzcan las listas de precios tras el furor del incentivo del 110%.

Costos de mantenimiento: Sólo una revisión en un radio de 20.000 km. 89eurosLo cual no incluí en los costos por km.

Costos de neumáticos: Neumáticos de invierno 460 €, neumáticos de verano aún originales. Estos costos tampoco se consideran dentro de los costos por kilómetro (solo energía).

Costos de sellos: 8 años gratis en el Valle de Aosta (hasta 2030), luego 100 kW con un 75% de descuento, sujeto a futuras modificaciones, actualmente menos de 70 euros.

Mal funcionamiento y mal funcionamiento.: Nada destacable. Hay un problema raro e irregular con la cámara trasera, quizás un cable mal conectado que a veces impide que la cámara trasera se encienda.“.

Pros y contras de Zoe: la cuestión del espacio

“sreal: Muchos, sobre todo costes, pero dado el tamaño del coche cabe destacar Caja inesperadamente grande En el que caben 4 carritos de mano, incluso si tienes que jugar al Tetris con bastante experiencia. Es mejor tener bolsas blandas.

defectos: Tiene muchos, pero el único defecto realmente grande es lo Pequeño espacio para pasajeros. En los asientos traseros. Aconsejo no viajar con 5 personas en trayectos superiores a 100 km.

Me detendré aquí, he escrito mucho. En resumen estoy muy satisfecho Me siento inclinado a aconsejar a usuarios como yo que den este paso, incluso sin el lujo de un motor de combustión interna de respaldo. Encuentro que tendemos a dar Concentración excesiva en pocos viajes largos. Este año también hablo de mí.

He notado varias veces que Etapas que pueden enriquecer el viaje Y no lo castigues“.

¿Planeas preocuparte? olvidado

“s.PreguntóAnsiedad por planificar el viaje. Ha pasado mucho tiempo. Ahora empiezo con la batería llena y evalúo. Etapas de carga durante el viajeO encuentro un lugar interesante para pasar un rato relajante.“.