Vivienda, las nuevas hipotecas son más favorables: he aquí por qué

Tímidos signos de alineación bajista de Hipotecas bancarias. Es necesario tener precaución después de más de 30 meses de aumento de las tasas de interés. Con un golpe económico para los italianos que en los últimos años eligieron tipos variables “codiciosos” (próximos a 0). Sólo entonces tendrá que lidiar con el golpe de los aumentos de primas mensuales. Y un acompañamiento de derramamiento de sangre asesina en las cuentas de familias y empresas. Habiendo superado (con suerte) el período más difícil de rápidos aumentos –resultantes de la política monetaria antiinflacionaria del Banco Central Europeo– la Asociación Bancaria Italiana ve ahora un retorno a valores más sostenibles en el horizonte. Por el bien de la economía nacional y de las familias.

“Precios de mercado”La nota habitual de ABI con motivo de la publicación del informe mensual señala que “se anticipan a las futuras decisiones del BCE y, por tanto, están a la baja”. “Hay señales que son cada vez más fuertes” y “las expectativas de una reducción” de los precios del mercado se confirman cada vez más, explican desde el Palacio Altieri. Aquí viene la explicación que afecta a millones de familias y cientos de miles de empresas: “Estos tipos afectan a los tipos de interés bancarios en el lado de los préstamos, como una mayor caída de los tipos hipotecarios, pero también a las empresas.

“Se observan los primeros signos de declive también en términos de nueva financiación a largo plazo de los bancos”, señala la nota de la asociación. “Aunque otro hecho importante es que en general la financiación directa de los bancos está creciendo”, señala Abe. “Sin duda, hay fenómenos positivos, y luego están Datos del préstamoque siempre se mantiene en un nivel de variación negativo, pero según nuestra lectura”, dicen los técnicos en Piazza del Gesù, “teniendo en cuenta también el cobro a las empresas, depende sobre todo de factores de demanda y, por tanto, del aplazamiento de esos Esas pueden ser las inversiones que se harán”, resume la asociación.

Por supuesto, si las tasas de interés se revierten decisivamente en los próximos meses, la economía italiana saldrá ganando. Quizás ya en junio. Y también porque el crecimiento de los tipos y la subida del coste de la vida se han visto compensados ​​en gran medida por la desaceleración de la economía. Mercado inmobiliario, Un refugio distintivo para los italianos. En los últimos años (desde que Frankfurt empezó a aumentar el coste del dinero), el mercado físico ha experimentado una clara desaceleración. Y preocupante. Y en 2023, debido al aumento de las tasas de interés OTC, los italianos están reorientando sus opciones financieras.

«80,2% de los prestatarios Elija un producto de precio fijo. La segunda opción fue el producto variable con el 16,1% de las preferencias”. Con “los productos de tasa fija crecieron un +21,8% y los productos de tasa variable disminuyeron un 17,2%”, mientras que aquellos con “tasas variables con un tope de -5,4%, los demás productos permaneció sin cambios.” “, resume la investigación publicada en los últimos días por el grupo financiero Kìron Partner SpA (que se encuentra dentro de la órbita del universo Tecnocasa). El efecto “estimulante” de varios bonos de vivienda ya ha terminado. Al menos no ya no tienen este efecto indirecto en el mercado inmobiliario minorista. Aquellas familias que decidieron comprar en los años posteriores a la pandemia -a tasas cercanas a “0 puntos”- ahora se sienten afortunadas. Pero aquellos que postergaron las cosas esperando las depreciaciones se quedaron con La aceleración de los tipos hipotecarios y el endurecimiento monetario del Banco Central Europeo y la transferencia… A los titulares de cuentas del sistema bancario, para frenar las transacciones inmobiliarias, que en los años buenos ascendieron a alrededor de un millón de transacciones.

Un conjunto de datos combinado es suficiente para lograr esto:Monitor del mercado inmobiliario 2023 Nomisma habla de “una disminución en el número de ventas equivalente al 14,6% anual respecto a 2022. Las operaciones esperadas para fin de año son 670 mil, mientras que en 2022 fueron 784 mil en total”. Las estimaciones para 2024 (que siguen siendo muy conservadoras y no ha pasado ni una cuarta parte) no son mucho mejores. Según el Centro de Estudios Svimez, el “estricción monetaria” no se superará “sólo en 2025”. Esto se debe a que “el sector inmobiliario afecta especialmente a las perspectivas para 2024”.

Para resumir es Boletín del Banco de Italia (enero de 2024) que se resume simplemente: “El ciclo inmobiliario sigue viéndose afectado por el endurecimiento de las condiciones de financiación”. Entonces, si la ABI tiene razón y el BCE comienza a recortar las tasas de interés antes del verano, esto podría contribuir a una recuperación económica (las estimaciones de crecimiento para 2024 se basan en porcentajes) que lucha por superar el 1%. Los ladrillos representan la fuerza motriz que impulsa la economía. La esperanza es que el incidente del Grillino, resumido en un 110%, que ha cargado las cuentas públicas con miles de millones en costes durante las próximas cinco décadas, sea archivado. Y que las ventas y las compras vuelvan a crecer. Actualmente, los italianos han trasladado sus ahorros a bonos gubernamentales (con aparente éxito en las compras en emisiones recientes del Tesoro). Si la liquidez también vuelve a las tiendas físicas…