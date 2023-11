De regreso al futuro, ¿el DeLorean será un Mercedes esta vez? El nuevo modelo es una locura.

El Mercedes-Benz 190 se ha convertido en el C111 art car: esas alas de gaviota, como el DeLorean de Regreso al futuro, nos emocionan. Nunca antes el pasado y el futuro habían estado tan perfectamente combinados.

Un homenaje a los coches que hicieron historia en el pasado Siguen siendo un hilo conductor para las grandes empresas automovilísticas. En última instancia, el público necesita todo esto: Además de la tecnología y la sostenibilidad, Además de la seguridad, reconectar los hilos de conexión con el pasado que caracterizaron una época es algo que “calienta el corazón” en el mundo de las cuatro ruedas, y que puede convertirse, como en este caso, en Proceso de marketing realmente exitoso.

Han pasado exactamente 50 años desde la producción del legendario C 111 (Estamos hablando de un prototipo), y Mercedes todavía quería “emocionar” con un coche que ciertamente no era sólo un nombre en el escenario mundial, a pesar de no haber llegado al mercado a gran escala. Seamos claros: los prototipos no son un fin en sí mismos y Mercedes-Benz no pierde el tiempo. El C111 fue creado en aquella época para probar nuevos motores. Cuando está claro que debe nacer un nuevo proyecto, que debe beber fuertemente y no sin lógica del pasado, contamos con la mano experta y la creatividad de profesionales de primer nivel, como El artista alemán Michael Sellstorfer. Que se inspiró en un coche que todavía está en la memoria de todos, como es el Mercedes-Benz 190E, que diseñó bajo la forma del C 111.

¿Qué emoción es mejor que Inspírate una vez más en el legendario De Lorean, El coche que hizo soñar a generaciones enteras con la película “Regreso al futuro” y que con sus alas de gaviota representa un culto y un icono absoluto. Recrear este fenómeno podría representar un riesgo enorme: los grandes fabricantes de automóviles lo saben bien y, en este sentido, son responsables de crear la combinación adecuada entre el pasado y el presente.

Así era el Mercedes-Benz 190, hijo de un pasado lleno de emociones (y grandes cifras de ventas). En el coche técnico C111: Aquí hay otra versión de la casa de tres puntas que está lista para dejar su huella. El C 111 Art Wagon se presentó en el 38º Festival de Hyères en Francia, donde Mercedes-Benz recibió su tercer premio a la sostenibilidad. Los proyectos finalistas fueron presentados con una reinterpretación del modelo creado, como se ha mencionado, por el escultor berlinés Michael Sellstorfer. Según el artista, el 190E ha sido el coche de sus sueños desde su juventud. Esto inspiró su extraordinario trabajo.

Una nueva experiencia técnica de Mercedes. Aquí está el auto artístico C111.

Como mencionamos, el diseño del automóvil rezuma encanto retro futurista, Con reminiscencias del DMC DeLorean popularizado por la trilogía cinematográfica Regreso al futuro. Nuevo modelo C 111 Art Car Puede parecer que tiene un exterior atornillado, pero tras una inspección más cercana, vemos lo que parecen ser marcas de bala reales, lo que refleja la reputación a prueba de balas del motor M102 de la marca. En línea con este concepto de diseño, se ha incorporado un patrón de placa de metal que oculta perfectamente los faros emergentes.

El escultor berlinés Michael Sellstorfer Aborda la práctica del “verdadero collage” en su trabajo encargado para la Colección de Arte Mercedes-Benz al reconstruir un Mercedes-Benz 190 E (W201, producido en serie de 1982 a 1993) como el legendario Mercedes-Benz C 111 (C 111 ) La serie estaba compuesta alrededor de 1970 por prototipos y vehículos experimentales).

Su concepto utiliza una serie de coches desechables de los años 80, que han sido transformados, con amorosa atención al detalle, en una reproducción artística del raro y muy deseable prototipo C 111, el coche soñado por el artista desde su juventud. El interior todavía presenta un diseño clásico con perillas físicas e indicadores analógicos. La chapa de madera y los asientos marrones añaden un toque lujoso al acabado.

Para ser claros, estamos ante un gigante global, como Mercedes-Benz, que también puede dedicar tiempo a modelos experimentales, prototipos, que luego apuntan claramente a construir nuevos modelos. Coches que nunca acabarán en el mercado de ventas pero que siguen siendo iconos absolutos, cuya creación sirve para investigar, comprender, entender y quizás encontrar las bases para iniciar series de producción a gran escala. Aunque nunca entró en producción, Mercedes-Benz C111 Para muchos, 1969 es el verdadero sucesor del 300 SL (W113), del que se tomaron las famosas puertas de alas de gaviota. Hoy ese coche, ese modelo único, renace en forma de prototipo. Ayer, como hoy, siguen ahí las alas de gaviota que hacen volar a los trabajadores con su imaginación y sus sueños.