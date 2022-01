De luto por Ilona Staller, murió su hermano Laszlo: “Mi tristeza me rompió”

Seguía disfrutando del año que acababa de terminar, tras su regreso como modelo para Desigual and the Gods. Setenta años llenos de vida . Pero 2022 para Ilona Stoller comenzó con mucho dolor: la repentina pérdida de su amado hermano, la mañana del 2 de enero.. Es la propia artista quien desvela esto con dificultad a conocidos y fans con una publicación que es centro de emoción y lágrimas: “A todos los que quiero … mi hermanito Laszlo Staller … quiero decirte” que la enfermedad por un motivo repentino murió el 2 de enero de 2022 ». Y de nuevo: “Me quedé desolado por el dolor de la pérdida por la repentina muerte de mi hermano Laszlo Staller. ¡¡Era joven y sano !! Su muerte dejó un vacío insuperable en mí, en mi hermana Valeria y en toda la familia”.

‘vacunado’

En otro post, escrito en vísperas de la Epifanía, prosiguió: “¡¡¡Lo vacunaron con dos vacunas y se sintió enfermo !!!! ¡¡¡Dios mío!!! Pero, ¿cómo es posible, un hombre adulto que estuvo bien hasta hace unos días ??? Estoy tan desolado … que … ?? ». Una explosión que no pasó desapercibida en las redes sociales, que vio, entre muchos afectos y condolencias, mezclar comentarios anti-fax y críticas a tratamientos anti-virus Covid. Comentarios no recogidos por Cicciolina. El artista, muy cerca de Bolonia, En una entrevista reciente, se refirió, en particular, a su amistad con Lucio Dalla. En equilibrio, en general, una rosa de setenta años. No solo eso: hablando de Navidad específicamente, Cicciolina había planeado una fiesta familiar (“son las más lindas”) y estaba ansiosa por ver a sus queridas húngaras en particular.