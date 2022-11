De la perra mono enfadada. respiradero

Después de definir a Iva Zanicchi como “patética”, Selvaggia es atacada con vehemencia por Mariotto. Luego comentó otro insulto con amarga reflexión en las redes sociales.



Lucarelli salvaje Reverso Vat Zanicchi, Capitulo dos. En el centro de la dinámica siempre está la polémica confrontativa entre la influencer y la cantante Bailando con las estrellas 2022que celebraron anoche su primera semifinal en Rai 1. Ya campeones de un tema mediático al inicio del estreno (Cuando Eva llamó al juez en la televisión en vivo), esta vez los dos se enfrentaron con una nueva y agria polémica, incluso dentro de ella. Guillermo Mariotto. Esto es lo que sucedió.

Lucarelli vs Zanicchi: “Eres patético”

en Sábado, 26 de noviembre episodio Bailando con las estrellas no vivió la exclusión, pero ciertamente no faltaron las emociones y sobre todo las diatribas. Lo más destacable -ni que decir- son dos de los tótems de esta edición: Lucarelli y Zanicchi. este último, habiendo estado vestido con un vestido especial en el ensayo de las Notas Acto de hermana musicalEntonces mantén la escena con lo inevitable ahora momento de broma: una pequeña historia sucia de la que la audiencia y el jurado se rieron. De hecho, a casi todo el jurado. Lucarelli salvajeDe hecho, no le gustaban los innumerables juegos de palabras de Ligonchio de Aquila y la acusaba de sobrepasarse con sus bromas: “Como todos los grandes comediantes, porque usted ha sido un poco comediante aquí, que en un momento determinado quieren interpretar papeles dramáticos porque Estoy tratando de conseguir otras cuerdas, siempre he sido el mismo aquí Raqueta de tenis Nos asustó, aunque en cierto punto. A veces se ha vuelto antinatural”.

La acusación de Marioto: “El mono salvaje enojado”

Está claro que la acusación de ser antinatural Vat Zanicchiquien prontamente contestó al juez con proverbial vivacidad, alegando que Derecho a la ligereza“Pero en un programa como este sábado por la noche, donde tenemos tantas desgracias, tanta tristezaY después de que ayer me pasé el día llorando porque es el aniversario de la muerte de la persona que más amaba (su hermano, Antonio, ed.), ¿vine aquí y cabreé al público con mi dolor? número, quiero entretenerloLos”.

Tiempo El público del estudio aplaudió a Eva. y cacarean contra Selvagia, Guillermo Mariotto también entró en la discusión con una pierna estiradaquien se dirigió al tipo jurando en términos duros: “Eres un personaje sucio, Selvagia, para ti Estás actuando como un mono enojado. Para un amigo que tira un taburete a toda costa”, se sorprendió el diseñador, señalando La reciente (y controvertida) supresión de lorenzo biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli y la amarga posición en Balando 2022

¿aqui? Ni siquiera por accidente. Como suele suceder cuando se trata de Selvaggia Lucarelli, La polémica tuvo un hilo en las redes sociales. De hecho, al día siguiente de la transmisión en vivo, la influencer publicó una larga entrada en su blog rememorando todas las polémicas que tuvo la protagonista en esta versión de Bailando con las estrellas, a partir del “tr***” que recibió Eva. Zanicchi por la definición de “Mono Aullador” que acaba de compilar Marioto. Una larga y amarga reflexión Donde, entre muchos comentarios inquietantes, Selvagia lo confirmó Bailando con las estrellas “Es el mundo al revés” donde “pies en lugar de cabeza, todos vueltos”, e Iva definió a Zanicchi como un competidor que “bailaba por así decirlo y que llevaba semanas contando chistes entre kazy a** y ham”.. Incluso el comentario final, que -en resumen- apeló a la opinión del público y desencadenó una última pinchazo A la cantante de 82 años, ahora su archienemiga: “Afortunadamente, mucha gente en casa también ve lo mismo. Y me río un poco. Se siente como una broma. Aunque es mejor que Eva”.

