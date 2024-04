De la comunidad indígena de Querétaro al sueño de libertad: Juliana y el trabajo como liberación (textil)

Juliana Juan Bruno tiene 22 años. Vive en la comunidad indígena de Santiago Mexcititlán en Querétaro, México. Comenzó a bordar desde muy joven: su familia le enseñó el arte de tejer. “La costura me recuerda el tiempo que pasé con mi madre. Ella me enseñó todo lo que sé sobre el bordado”, nos cuenta. En un futuro no muy lejano sueña con tener su propia marca y vender sus creaciones en el extranjero. “Quiero que la gente se fije en mi trabajo -dice-, que conozca mi trabajo a nivel nacional e internacional, para tener una marca y una actividad que sea sólo mía”. Juliana, conocida como Julie, es una de las 30 mujeres del estado de Querétaro de comunidades indígenas involucradas en el proyecto. Revelaciones de moda: las historias que viste Grupo Prada y UNFPA, Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual. Se trata de madres artesanas que trabajan en pequeños talleres caseros familiares y que adquieren habilidades técnicas, conocimientos de marketing y una comprensión más profunda de los derechos sexuales y reproductivos a través de un período de capacitación de seis meses.

“Este programa me enseña mucho”, explica Juliana. “Ahora sé calcular el precio de mis creaciones. Es un proceso complicado, pero estoy aprendiendo. También me enseñaron a mejorar las técnicas de bordado. Juliana ahora se siente libre incluso a nivel económico. Y conciencia. Como madre, como trabajadora. “Soy artesana, pero también una madre joven”, dice. “Puedo asegurarme de que mi hijo de 2 años, Alex, pueda crecer en el mejor entorno posible con lo que he aprendió. Ahora que he aprendido la lógica del mercado, puedo vender mis creaciones y contribuir a los gastos familiares”, afirma. Su marido es agricultor, “es un gran socio – afirma – pero quiero ayudarle económicamente. . Por ejemplo en la compra de útiles escolares, uniformes, libros. Y quiero que nuestro hijo se sienta amado, cuidado y apoyado”.

Juliana Juan Bruno y sus obras

El derecho a la salud sexual y reproductiva en México

Por tanto, el objetivo es conseguir una especie de derecho a la profesionalidad. Sino plena conciencia de sí mismos y de sus derechos. “Encontramos un lugar seguro para hablar sobre los derechos de género y la violencia, un lugar para compartir nuestras experiencias”, dice. “Muchas mujeres jóvenes han vivido o han sido testigos de formas de abuso incluso en casa. Nos enseñaron a no guardar silencio – continúa – para sacar a la luz lo que sentimos y sentimos. Y para escapar del ciclo de violencia “no existe ninguna red que pueda ayudar mujeres jóvenes” y “el estigma que subraya Julie – “No nos ayuda a sentirnos fuertes” y dentro del pueblo por estar dispuestas a denunciar. En México, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva son preocupantes: 98,7% de las mujeres sin educación no conocen métodos anticonceptivos Según informe del UNFPA, es necesario fortalecer el acceso a los servicios de salud de poblaciones vulnerables: personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, Gays, Lesbianas y Trans.

“La epidemia de VIH/SIDA, el estigma y la discriminación continúan creciendo, particularmente entre las poblaciones más vulnerables, afectando gravemente a mujeres y niñas”, señala el informe de las Naciones Unidas. En términos de mortalidad materna, se estima que el estado latinoamericano tendrá 18,7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2024. Las causas variaron desde hemorragia obstétrica (21,0%) hasta enfermedades hipertensivas, inflamación en el embarazo (12,3%), complicaciones del embarazo (12,3%) y 6,2%). En 2023, un fallo de la Corte Suprema de México despenalizó el aborto en todo el país y dictaminó que las leyes federales que prohibían la inseminación voluntaria eran inconstitucionales y una violación de los derechos humanos. Según el informe de la ONU, a pesar del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, persisten brechas en el acceso al aborto, particularmente a nivel local, para las mujeres indígenas y las jóvenes.

Iniciativa con las Naciones Unidas

La iniciativa Prada-UNFPA se lanzó por primera vez en 2021 y logró involucrar a 43 participantes en Ghana y Kenia, facilitando empleo y oportunidades laborales en organizaciones locales. “La idea surgió de una pregunta: ¿Cómo podemos concienciar a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones vulnerables, de sus derechos a través de la moda?”, explica Mariarosa Cutillo, jefa de Asociaciones Estratégicas del UNFPA. Por otro lado, la liberación femenina y la moda siempre han estado ligadas. La ropa, los desfiles de moda o las campañas de prensa apoyaron cambios importantes en la sociedad en términos de cuestiones de género y, en consecuencia, de representación. “Junto con Prada – Cutillo – se creó inicialmente un programa piloto en dos países, Ghana y Kenia, donde las mujeres a menudo se ven obligadas a contraer matrimonio precoz y sufrir violencia de género, y ahora estamos implementando el programa también en México”. Un grupo de mujeres identificó en tres países de África y América Latina, “Participación Práctica Inicial y siguiente Práctica En instituciones locales. Y muchas mujeres han puesto en marcha sus propios negocios, o están empleadas en empresas”, explica Cutillo. Empoderamiento El desarrollo económico y, finalmente, la promoción y promoción de la sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos –realizada por Naciones Unidas– se coordinan para reducir la vulnerabilidad y la desigualdad de género.

Se nutre y fortalece la asociación entre el mundo con fines de lucro y el universo sin fines de lucro. “No podemos trabajar sin el sector privado – explica el funcionario de la ONU – y esto va más allá de la cuestión económica, porque el objetivo es crear un impacto en las comunidades”. El sector privado “nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos Visitantes En términos más generales, es un socio vital para la innovación, las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos. Además, nos permite garantizar que existan estándares consistentes en materia de derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género en el lugar de trabajo – continúa Gutillo. Estos derechos a menudo no se respetan plenamente ni siquiera en países socioeconómicamente vulnerables. Una vida sexual satisfactoria y segura, acceso a información adecuada, métodos anticonceptivos seguros, instalaciones y médicos capacitados en aborto eligen el cuerpo y deciden. Su formación es necesaria para disfrutar de otros derechos. Pero también para alcanzar las metas y objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que apuntan a la igualdad entre hombres y mujeres a través de la participación en todos los niveles. “2030 sigue siendo una especie de estrella del norte”, afirma Cutillo. Y hemos llegado a un punto en el que “hay que empujar a todo el mundo un poco – continúa – a ser un poco más virtuosos. Se ha hecho mucho, pero todavía queda un largo camino por recorrer”.

Gobiernos, empresas y sociedad civil

Comenzó en la Conferencia de El Cairo hace 30 años y continúa hoy en la ONU. Múltiples partes interesadas, por lo que involucra a múltiples actores: gobiernos nacionales, sectores privados y sociedad civil. “Para la ONU, la sociedad civil es muy importante – afirma Katilo -. Una sociedad civil que gasta más en estas cuestiones, con los movimientos juveniles, feministas, etc., gasta más en salud sexual y reproductiva, gasta más en igualdad”, afirmó. dice. Establecer relaciones con comunidades locales en Ghana, Kenia y México te permite tener un efecto multiplicador en términos de conciencia de tus derechos e independencia económica. “Este es un elemento importante – reitera el funcionario del UNFPA -. El efecto debe ser directo sobre los participantes, pero también debe tener un efecto más amplio sobre las comunidades. Es decir, sensibilizar a otros, ampliar el conocimiento. Convertirse en activistas dentro de la comunidad. comunidades también -prosigue-, y sin limitarse a la población femenina, “que los hombres comprendan los beneficios del programa y se impliquen”, concluye Cutillo.

