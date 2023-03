Amor y Arte durante la Revolución

Contenido editado Laboratorio de marcas de Piemme SpAEn alianza con ella EXPOSICIONES MUNDIALES SRL

La palabra icono proviene del griego. economía, que significa “imagen”: esta etimología no parece adecuada, como ocurre con Frida Kahlo. El célebre pintor mexicano realmente entró con pleno derecho al panorama cultural compartido: como artista de gran talento, como símbolo de todo un país -México- y de un período histórico específico, convulso, pero también como símbolo de lucha. , independencia, pasión, liberación femenina, valentía y redención personal. La crítica de arte española Victoria Gombalia describe: “Parece que en realidad hubo tres Fridas diferentes, si no más. Una se revela en las cartas y escritos de la artista: una persona triste e inestable, pero también viva, políticamente en lucha, siempre en busca del amor”. , paradójica, paradójica y grandiosa.” con sentido del humor. Segundo, la altiva Frida, que fija su mirada en el espectador hasta quedar hipnotizado, impasible e inclinando levemente el rostro hacia un lado. Finalmente, ignorando el orgullo y el control, ella se presenta como una máscara de dolor, el icono, que pronto se convirtió en un símbolo del sufrimiento de la mujer, en el que la descripción del cuadro es una justificación de la condición femenina. Hoy, como ayer, el mito de Frida Kahlo sigue vivo.



Frida Kahlo como nunca antes vista

A lo largo de los años, en Italia se han organizado algunas exposiciones con la obra de Frida Kahlo o dedicadas a su imagen, pero aún nadie ha explorado a fondo la reflexión política y la alianza artístico-romántica entre los dos pilares de la pintura mexicana. : “Aquí está el nacimiento de Frida Kahlo y Diego Rivera. Del 14 de febrero al 4 de junio de 2023, la Colección Gelman curada por Daniela Ferretti se exhibirá en Padua en el Centro Cultural Altinate San Gaetano”, promovido por el Departamento de Cultura de el Municipio de Padua, la exposición está organizada por la Fundación Vergel, MondoMostre y Skira (que prepara la lista), junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y será la única plataforma italiana imperdible.

Becoming Frida, la aparición de un icono

El ícono, o más bien la imagen de Frida, es reconocible en todas partes: un simple trazo de la pluma es suficiente para marcarla, su individualidad e individualidad, símbolo gráfico de su exuberante tiara de flores en su cabello oscuro y cejas unidas. Pero, ¿cuándo comenzó la “manía de Frida”? Probablemente en 2002, año del estreno de la película biográfica de Julie Taymor sobre su infancia, poco antes del terrible accidente de autobús (aunque a Frida le gusta decir que ha habido dos accidentes en su vida, el primero me atropelló a mí, el otro a Diego ), sobre “El Panzone” de Rivera. Más allá del conocimiento, el amor desconcertante y doloroso, las traiciones, el interés político, la relación con Lev Trotsky, la victoria en América, la desesperanza hasta que muere de tuberculosis pulmonar a los cuarenta y siete años, sufren por la hijos que no tienen. ¿Quién es realmente Frida Kahlo? ¿Por qué tanta gente está igualmente fascinada con su vida y sus obras?”, vuelve a preguntar Victoria Gombalia, encontrando una posible respuesta en la leyenda del nacimiento: “Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón vino al mundo el 6 de julio de 1907 en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, muchos años después pintó un cuadro para su propio nacimiento. Dedicado: Una niña que parece estar muerta se levanta de una mujer cuyo rostro está cubierto con una sábana; Sobre la cama, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, atravesada por espadas, como presagio de todas las desgracias venideras. Con gran agudeza y una buena dosis de machismo, Diego Rivera dijo que Frida expresó “de una manera absolutamente franca y calladamente escandalosa, las verdades comunes sobre las mujeres”. Para él, como para Picasso, sufría una mujer. No es casualidad que dijera: “Cuanto más amo a una mujer, más quiero lastimarla”.



El arte es un elemento fundamental en la construcción de una nueva nación

Las obras de arte pertenecientes a la Colección Jacques y Natasha Gelman se remontan a un momento crucial en la historia de México: la Revolución de 1910 desencadenó una terrible guerra civil que duró casi una década y llevó al poder al nuevo gobierno de Álvaro Obregón. En la remodelación de la identidad nacional a través de la reforma agraria, haciendo accesible la educación y promoviendo la integración. En ese contexto, el arte no podía quedarse al margen, debía apoyar nuevas políticas y dar voz al renacer del país: Frida Kahlo, quien aseguraba haber nacido en el año de la revolución de 1910 (aunque el nacimiento fue anterior. Tres años antes). ) y Diego Rivera (comenzó a ganar en las galerías parisinas en 1910 y 1922 Il regresó a México, dedicándose al aspecto principal de su producción artística, a saber mural, gran mural) surgieron como líderes del movimiento mexicano moderno. Construidas fuertemente sobre la idea de que los artistas podían influir en la sociedad durante un período de gran agitación, las obras expuestas en Padua resaltan cómo la vida y el arte en el México de principios del siglo XX estaban inextricablemente e intrincadamente vinculados. Si Diego Rivera, con sus murales monumentales, retrata la historia, el patrimonio, los paisajes, las comunidades rurales y tribales, las obras de Frida Kahlo son de naturaleza autobiográfica, conmovedoras y conmovedoras, alusiones a la belleza descarnada, el cuerpo malvado y el exorcismo del dolor de corazón: después de todo, es todo una cama y un El busto de yeso comenzó como un lienzo en bruto para pintar una representación del dolor y de uno mismo.



Un viaje de canto, arte y fotografía en honor a México

¿Quiénes son Jack y Natasha Gelman? Fue un director y refinado coleccionista que, aun después de su muerte, sigue enriqueciendo la colección con sabiduría y prudencia. La extraordinaria colección incluye el mejor arte europeo contemporáneo (por ejemplo, Balthus, Chagall, Giacometti, Matisse, Picasso, el joven Bacon) y los esposos tenían una relación especial con Frida y Diego, quienes también tenían sus retratos. La exposición propuesta en el Centro Cultural Altinade San Gaetano tiene alma lírica y pasión, además de gran pintura (entre ellas veintitrés obras de Frida Kahlo, algunos autorretratos célebres y nueve obras de Diego Rivera). Karl Wilhelm Kahlo, un judío alemán que emigró a México y que acompañó a una joven Frida en sus campañas por todo el país, quedó fascinado e impresionado por el detalle y el realismo de la toma. Una apreciación que se encuentra en las palabras de Dario Dalla Lana, quien subraya cómo esta colaboración influyó mucho en el arte del pintor, “una familiaridad con la objetividad y la rudeza de quien maneja la cámara hasta que la imagen queda rígidamente encuadrada. Un gusto minucioso por detalles.” Frida se convirtió en un gran tema fotográfico (algunas tomas en blanco y negro que la representan, a veces con su mirada atrevida y su sonrisa irónica, son tan populares como sus pinturas) y de hecho sus retratos están en exhibición, firmados por Héctor García y Manuel Alvarez Bravo. , Giséle Freund, Martin Munkacsi, Nicholas Murray, Lucienne Bloch, Edward Weston.

Finalmente, se dedica una sección al vestuario mexicano, destellos de color y luz que se encuentran en las obras de Frida y Diego: una Hilo común Va de la vida al arte, honrando la unión de estilos y motivos que van más allá de la experiencia personal y están arraigados en la historia y la tradición. Un homenaje a México como un país fuerte, vibrante y vibrante hecho de tierra y gente polarizadora, atrayendo la atención de intelectuales del siglo XX, aventureros, luchadores, poetas y amantes poderosos como Frida y Diego. , propósito, significado subversivo, belleza y dolor, haciendo de la visión la magia del arte. También se pone a disposición de escolares y adultos una rica oferta de actividades educativas para profundizar en el universo artístico propuesto.



