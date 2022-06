Daniel Suárez hizo historia en NASCA en el Sonoma Raceway

anuncios

Getty Daniel Suárez celebra la victoria en Sonoma Raceway.

Chevrolet Camaro No. 99 Trackhouse Racing ha hecho historia en NASCAR. Daniel Suárez se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar el Sonoma Raceway y conquistar la carrera de la Serie de la Copa.

Suárez arrancó entre los 10 primeros tras llegar a la segunda ronda clasificatoria y tuvo la mejor actuación de toda su carrera. Lideró un total de 47 vueltas, estableciendo un nuevo récord de carrera en una sola temporada de 203, y llevó a varios pilotos a la bandera de prueba en la carrera final. Chris Fusser continuó varias vueltas con Suárez en su regreso del Covit-19, pero el piloto del #99 tomó la delantera más de cinco segundos antes de cruzar primero la línea de meta.

Orgulloso de ser el primer piloto mexicano en ganar la carrera de la Serie de la Copa, Suárez se unió a la lista élite. Fue uno de los cinco pilotos nacidos en el extranjero que ganó en el máximo nivel de NASCAR. Otros incluyen a Mario Andrei (Daytona 500 en 1967), Juan Pablo Montoya (Sonoma en 2007, Watkins Glenn en 2010), Marcos Ambrose (Watkins Glenn en 2011-12) y Earl Ross (Martinsville en 1974).

“Es un día loco. Tengo tantos pensamientos en mi mente en este momento”, dijo Suárez a Jamie Little de Fox Sports después de su agotamiento por la celebración. “Quiero decir, es de la manera difícil.

“Confían en mí, las carreras de pista, Justin Marks, Die Norris. Todos los que me ayudaron a llegar a este punto. Muchos en México – Jay Morales, Carlos Slim. Mi familia. Nunca me abandonan. Muchos lo han hecho, pero ellos no. Estoy muy feliz de haberlo podido implementar.”

Por supuesto, Suárez tuvo que mostrar una celebración especial después de ganar la serie de copas por primera vez. Rose Chastine tradicionalmente rompe una sandía después de llegar a Victory Lane, luego número. 99 no podía caminar por ese camino. En cambio, agarró una piñata en forma de taco y la estrelló contra el suelo.

La victoria sacudió la imagen de los playoffs

Esta victoria es importante para Suárez. Después de tres victorias consecutivas entre los 20 primeros, ingresó al fin de semana de carreras en el puesto 20 en la clasificación del campeonato. Suárez estaba en una situación imperdible, lo que le convertía en una oportunidad para acompañar a Chestine en los playoffs. Sin embargo, ahora está en el campo de 16 pilotos con 10 carreras.

Suárez superó a muchos rivales al ganar el Sonoma Raceway. Ahora tiene ventaja sobre Tyler Reddick, Kevin Harwick, Eric Jones, Austin Dillon, Arik Almirola y Christopher Bell. Continuará acumulando puntos para consolidar aún más su lugar en el campo de 16 pilotos.

Redick y Jones tuvieron problemas individuales en Sonoma, pero Harwick mostró una buena actuación. Ingresó a la carrera como el primer piloto por debajo de la línea divisoria, pero anotó seis puntos en el Nivel 2 antes de terminar cuarto en la general.

Harwick hizo algunos movimientos en la carretera, pero una parada en boxes muy lenta le impidió luchar con Suárez por la victoria. Ahora su ex compañero de equipo en Stewart-Haas Racing está tomando ventaja de cara al fin de semana.

Suarez ha ganado las 3 series

La carrera en Sonoma Raceway fue históricamente significativa por varias razones. Suárez se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar la carrera de la Serie de la Copa y se ha sumado a la prestigiosa lista de pilotos que han ganado al menos una carrera en las tres Series. Suárez, el único piloto en México, ostenta el récord.

Suárez solo tiene una victoria en la Serie Camping World Truck. Kyle Bush capturó la carrera de 2016 en Phoenix Raceway mientras dirigía un programa de medio tiempo para deportes de motor. También fue el mismo año en que marcó el gol en Kentucky.

Suárez tuvo un éxito considerable en la serie Xfinity. Compitió en carreras de tiempo completo en 2016 mientras conducía para Joe Gibbs Racing y ganó tres carreras. Terminó primero en 27 de las 33 carreras antes de terminar campeón de la temporada.

