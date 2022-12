“Cuido su casa, bienvenido a la pesadilla”. Miedo en Borgo Treviso

a mi Borgo Trevisouna mujer dijo que encontróMensaje anónimo de miedo que siguen, en estilo y contenido, a los transmitidos en la serie de televisión “observadortransmitir en netflix.

El mensaje anonimo

Estimado arrendador, es hora de que lo averigüe Su casa es vigilada todos los días.. le doy la Bienvenido a su peor pesadilla.Así, según informa ‘Il Messaggero’, es el comienzo de la carta sellada con un sello de cera hallada en una cómoda junto a la puerta de entrada de un apartamento en un edificio de Borgo Treviso.

El texto está firmado, consta de pocas líneas pero lleno de detalles.observadorAl igual que en la serie de televisión de Netflix The Watcher, que en realidad se basa en la historia real que aparece en la revista “The Cut”.

Fuente de la imagen: API

La casa apareció en la serie de televisión “The Watcher”.

La verdadera historia que inspiró a The Watcher

La noticia que inspiró la serie de televisión The Watcher se remonta a junio de 2014 New Jersey. En su buzón, una pareja comenzó a encontrar extrañas cartas escritas a mano donde alguien aseguraba haberlos estado observando, dando detalles de lo que hacían, lo que decían, quiénes eran, la casa adoraba su belleza y decía que no tenían razón. Los dueños de esta casa.

Luego, la historia real se convirtió en una serie de televisión hecha para ryan murphy Y el Ian Brenanse estrenará en Netflix a partir del 13 de octubre de 2022.

La historia de la mujer de Borgo Treviso

El periódico “Il Messaggero” también publicó las palabras de la mujer que, en Borgo Treviso, encontró la misteriosa carta en su buzón: “Afuera de la puerta tengo una cómoda que uso tan poco que incluso pensé en tirarla”. de distancia. Lo abrí porque tenía que sacar algo y en el cajón de arriba encontré esta carta. La abrí y me asusté. Inmediatamente llamé a mi hijo que no vive conmigo y me dijo que estaba muy mal escrita y luego se basó en una serie de televisión. Me dijo que me calmara, que probablemente sea una broma, pero estoy preocupada. Fui a los Carabinieri y puse una denuncia”.

La carta que encontró la mujer termina con estas palabras: “Pronto descubrirás lo que se esconde dentro de las paredes de su casa. Me gusta mucho el hecho de que nunca cierra la puerta con llave”. encontrará una sorpresaAl respecto, la mujer dijo: “Eso es cierto. La puerta de la casa fue cerrada varias veces. Ahora siempre lo haré”.

Luego agregó: “Estoy realmente conmovida con esta carta. ¿Nadie nos escucha mientras hablamos? Pronto me doy cuenta si hay algo, mi casa es pequeña y vivo sola, sé dónde poner mis cosas”. El que escribio sabe cosas de mi, es obvio. Descarto que puedan ser mis vecinos: Somos 3 en el descansillo, todos somos buena gente. No conozco a casi nadie del piso. No sé por qué alguien me haría eso, incluso si es una broma. Estoy preocupado, esperemos lo mejor”.