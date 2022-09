¿Cuánto dura el viaje hasta el borde del universo?

Una vez que llegue al borde del universo observable, podría pasar otros 4,8 x 10 años conduciendo a casa, pero dado que no hay Tierra a la que volver, solo quedarán agujeros negros y cortezas estelares congeladas, tal vez esté bien seguir adelante.

Hasta donde sabemos, el borde del universo visible no es el borde del universo real. Es solo lo más lejano que podemos ver, porque no ha habido tiempo para que la luz nos alcance desde ninguna parte más lejana del espacio. No hay razón para creer que el espacio mismo termina en ese punto en particular, pero no sabemos hasta dónde llega. Puede durar para siempre. El borde del universo visible no es el borde del espacio, solo el borde del mapa. No hay forma de estar seguro de lo que encontrarás cuando lo cruces.

Asegúrese de empacar refrigerios adicionales.