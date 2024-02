¿Cuánto cuesta una donación notarial para bienes muebles e inmuebles?

allá Un regalo Es la transferencia de activos a dirección gratuitaLa verdad es que quien concede el bien no espera compensación alguna, y quien lo recibe no tiene que pagar precio. Sin embargo, todavía hay costos en los que incurrir al contactar a un notario, que incluyen Impuestos Debido a la donaciónHonorarios profesionales. Teniendo en cuenta que en algunos casos es obligatoria la escritura pública de donación y los gastos corren a cargo del donante (es decir, de la persona que recibe los bienes objeto de la donación), es importante tener una idea precautoria de los gastos. He aquí cuánto, en promedio, El costo del instrumento de donación ante notario público. Para bienes muebles e inmuebles.

¿Cuánto cuesta una donación notarial?



Como se esperaba, El coste de la escritura de donación ante notario. Se compone de impuestos y honorarios profesionales. El primero es fácilmente predecible, porque se calcula en la forma precisa que prescribe la ley. Sin embargo, los honorarios los fija el notario, quien puede fijar sus propios honorarios de forma algo discrecional.

Pero el costo depende en gran medida de Valor de la donación Y de complicación Los documentos necesarios, sin olvidar ninguna consulta. Aunque las tarifas aceptado libremente Sin embargo, existen diferencias entre ambos partidos. Horarios de honorarios notariales Lo cual puede ayudar a evaluar la cotización, pero no es estrictamente vinculante. De hecho, un notario puede aumentar o disminuir los honorarios dentro de amplios márgenes.

Por eso los honorarios reales de los profesionales suelen ser inferiores a los esperados en las tablas y tienen en cuenta los elementos pertinentes elegidos por el propio notario. Muchos, por ejemplo, piden reducir el tiempo de las donaciones relacionadas con primera casa (desde 1.500 euros) y ofrecen tarifas más altas en otras propiedades, especialmente las de lujo, superando incluso los 5.000 euros.

Recuerde que estas cantidades son puramente orientativas, por lo que es importante evaluarlas. Preventivoque un profesional debe proporcionar Forma escrita. Sin embargo, los honorarios notariales suelen ser una pequeña parte del coste total de la escritura de donación, que se ve especialmente afectado por los impuestos.

Costos de donación de bienes raíces

Para donaciones de bienes raíces, se cobra una tarifa.8% impuesto a las donaciones Del valor de los bienes donados, salvo que existan relaciones familiares o condiciones específicas entre ambas partes. De hecho, la ley establece un sistema preciso de tasas y exenciones para facilitar las transferencias entre determinados sujetos. En detalle, el impuesto equivale a:

4% con una exención de 1.000.000 de euros (el impuesto se calcula sobre el valor que supere esta cifra) si el donatario es Marido O un Relativo a la recta (como un padre o un hijo);

O un (como un padre o un hijo); 6% con un descuento de 100.000 euros si el donatario hermano O uno hermana ;

O uno ; 6% – sin descuento – si el destinatario es un familiar en el domicilio cuarto grado , Compuesto en línea recta (Padres, yernos y nueras) o Aveni está en la línea colateral. por Tercer grado (hermanos, sobrinos y tíos del marido);

, (Padres, yernos y nueras) o por (hermanos, sobrinos y tíos del marido); 8% para los demás casos, teniendo en cuenta que si el donatario Discapacidad grave Reconocida por ley, se aplica una deducción de 1.500.000 €.

De ello se deduce que no existen límites para el cálculo del impuesto, que puede ser nulo o muy elevado dependiendo del valor del bien y de la relación familiar con el donante.

Además del impuesto sobre donaciones, para adquirir un inmueble también habrá que pagar:

Impuesto de timbre de 230€ ;

; El impuesto de matriculación es igual 200€ ;

; El impuesto hipotecario es igual 2% del valor de la propiedad ;

; impuesto catastral1% del valor de la propiedad.

Sin embargo, tenga en cuenta que para las donaciones de “primera vivienda”, el impuesto hipotecario y el impuesto catastral deben pagarse al Una cantidad fija de 200 euros todo. Si se aplican las exenciones del impuesto sobre donaciones, está exento de pagar el impuesto de registro.

Costos de donaciones de fondos transferidos.

A menudo, las donaciones de bienes muebles (para las cuales sólo es obligatorio un notario cuando el valor excede un valor modesto) son de bajo costo, porque se deben. Sólo impuesto sobre donaciones Probablemente el valor no sea muy alto. Además, si las donaciones se refieren a algunos bienes definidos por la ley, entonces son También exento del impuesto sobre donaciones.. Este principio se aplica a las transferencias:

Vehículos registrados con por tierra ;

; Dinero destinado a gastos de boda, educación, crianza, vestimenta y mantenimiento ;

; Compañíassucursales de empresas, acciones de empresas, acciones entre cónyuges y entre padres e hijos.

Donaciones entre cónyuges separados o divorciados

La ley establece una excepción al sistema de cálculo del impuesto sobre donaciones, respecto de lo siguiente: Transferencias entre ex cónyuges. Estos últimos, tras la separación o incluso después del divorcio, pueden regular las relaciones de propiedad mediante donaciones. Sin ningún impuesto. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la separación o divorcio, siempre y cuando su objetivo fuera resolver la crisis.

Las autoridades fiscales pueden realizar controles, pero para impugnar la no tributación deben demostrar la intención de evadir (por ejemplo, en el caso de un acuerdo).