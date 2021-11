Crotone, la decepción de Vrenna: “Habiendo tocado fondo, los jugadores deberían estar avergonzados”

Momento difícil para Crotone, que también cae en casa ante el Vicenza. El presidente tomó la palabra en la sala de prensa Gianni Frena: “Esta noche tocamos fondo y los jugadores deberían avergonzarse de lo que mostraron. Después de Frosinone y Monza ha habido algunas mejoras, pero en los dos últimos partidos ha habido un descenso preocupante. El entrenador no tiene nada que ver con eso, Hablé con él durante mucho tiempo después del partido y ni siquiera él puede explicar este cambio. “Para los jugadores que hacen exactamente lo contrario de lo que hacen en los entrenamientos en un partido. Lamentablemente nos falta un líder, y en estos momentos estos personajes se vuelven imprescindibles “

"Los chicos juegan como si la pelota fuera de fuego, yo también lo intenté con el retiro ordenado por Perugia pero no surtió efecto. Pero tenemos un partido el lunes, y les insto a que lo cambien. Definitivamente deberían hacer ese papel". , y darse cuenta de que esto es patrimonio de la ciudad, y que también tienen contratos importantes. Si alguien no quiere casarse con el proyecto en enero, levantará la mano y trataremos de complacerlo. Pero hasta entonces, Tendremos que hacer todo lo posible para conseguir la mayor cantidad de puntos posible y sacarnos de esta situación. Tenemos que hacer un torneo diferente para salvar esta categoría. Y lo haces saliendo al campo y dando todo. camiseta. Perder así me duele y duele a la afición".