Bielorrusia cortará temporalmente el flujo de petróleo al oleoducto Drogba a Polonia. Esto es lo que anuncio Igor Demin Asesor en jefe de Transneft, que describe cómo se deriva la motivación de una acción previamente no anticipada Mantenimiento no planificado que puede tardar hasta 3 días. Sin embargo, es difícil no vincular la moratoria a las amenazas hechas a Europa por el presidente bielorruso la semana pasada. Alexander Lukashenko. La Unión Europea ha impuesto sanciones moderadas a Bielorrusia en relación con la actual crisis migratoria con Polonia. El ministro de Defensa polaco dijo hoy que la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia puede continuar durante meses, Marius Blaschak. tubería de aceite Drogba transporta 1,3 millones de barriles por día, aceite de Rusia, Y Dobles en Bielorrusia Luego continúa a Ucrania y Polonia. El gobierno bielorruso está estrechamente vinculado a Moscú, lo que le impide actuar independientemente del Kremlin.

Ayer otra piedra golpeó el mercado energético europeo, se pospuso la operación del gasoducto North Stream 2 Que se extiende bajo el Mar Báltico y conecta Rusia y Alemania directamente. Prolongación oficial de tiempos debido a razones burocráticas Pero la conclusión es que Berlín está utilizando el nuevo oleoducto para presionar a Moscú. Un arma contundente desde la propia Alemania Depende en gran medida de la implementación del nuevo oleoducto que permite, entre otras cosas, Superar a Ucrania, el puesto de avanzada estadounidense en Europa del Este. Es inevitable que, a medida que se multiplican las tensiones, suba el precio del gas. Llegué hoy 100 euros el megavatio hora.