Cremonas, Johann Vasquez – Cure Grigiorosso

Vásquez llega a Europa para apuntar al Génova 2022 gracias al defensa del Génova

Te presentamos nuestra tarjeta personalizada johann vasquezEl primer remate de los Cromonies tras el regreso a la Serie A tras 26 años. Nacido en el ’98, Defensor luchó en sus inicios por consolidarse en los clubes mexicanos por diversas razones, pero luego se introdujo en su tierra natal y dio el gran salto europeo. También ya está en la selección absoluta y se clasificó para el Campeonato Mundial 2022 en Qatar. Se perdió la menor cantidad de juegos en Génova y obtuvo la confirmación en la Serie A.

Historia – nació Vásquez Novojova22 de octubre de 1998 Un pequeño pueblo en el estado de Sonora (norte de México), donde el fútbol ciertamente no es el deporte principal, en marcado contraste. Mucho béisbol para niños desde temprana edad.Pero Vásquez quiere debutar en las primarias mexicanas para ganar una medalla olímpica en Tokio y aterrizar en Europa. Y gracias padre por todoInicialmente jugó el papel de su hijo atacante, dotado de un buen tiro y una excelente determinación, en cambio, Johan decidió ser un defensor.

Problemas – Entre los 10 y los 14 años, Vásquez enfrenta algunas audiciones en México, pero no todas salen como deberían. El primero, tomado en Pachoka, pero la falta de vivienda es una locura y su madre lo lleva de regreso a Naozhova. Más tarde, en un club llamado Pumas de la Ciudad de México, le fue bien, pero en algún momento la empresa decidió no ofrecer alojamiento a los futbolistas que ya no venían de la capital. Así que intenta ser un as de crucero, pero es rechazado por ser “demasiado delgado para su altura”. Así que Vásquez se va a casa a ayudar a su padre en el puesto de tortillas, pero se ocupa de una docena de gallinas que deambulan por la casa.

Desarrollo – Young Vasquez viene en 2016 Simorones de Sonora, en la tercera serie mexicana, dirigido por el amigo de su padre. El entrenador y director deportivo de ese equipo. Creen firmemente en las cualidades del chico.Dentro de poco dijo que debutaría en la primera sección mexicana. “Es muy decidido y no le teme a nada”., Así el técnico Mario García. De hecho Vásquez El Montréal Durante dos temporadas, antes de afrontar un campeonato puomasEn la Ciudad de México, en 2020-2021, disputó 49 partidos y anotó 2 goles.

Desembarco en Europa – Cuanto más crece, más madura Vásquez para querer dar el gran salto: jugar en Europa. Génova le está dando esta oportunidadQuien lo compre en agosto 2021. Al poco tiempo Ganó la medalla olímpica en los Juegos de TokioPorque mientras tanto debutó con la selección y en cinco partidos de Juegos Olímpicos marcó un gol en el partido decisivo contra Alemania. Bronce. La adaptación es compleja en Italia, especialmente Johann Afectado por el idioma italiano Y en los primeros días le costó mucho comunicarse con Ballardini, el técnico. No por esto, se da por vencido: martino (Entrenador de México, también de ascendencia italiana, Ed) Me dijo que era un campeonato competitivo con equipos fuertes, yo estaba interesado pero tenía que tener paciencia”..

Capítulo Génova – Si la relación con Italia no es impropia, con Pasta con pesto Sí. El mismo Vásquez dice: “Tienes que cuidar tu comida en Italia, pero es difícil si necesitas pasta con pesto, la mejor que he comido”. En Cremona puede que no sea tan bueno como en Génova, pero le dejaremos probar muchos platos deliciosos. Esa es la verdad La experiencia rossoblù comienza el día de la presentación: 17 de octubre de 2021, En Marasi fue golpeado en la cabeza. 2-2 ante el Sassuolo en un córner de Rovello. Desde ese momento hasta el final de la temporada solo se perderá tres partidos: una eliminatoria por 6-0 en enero ante la Fiorentina por descalificación y el tercer y último encuentro ante Juventus y Napoli. Empujando al Genoa Serie Pique, Vásquez se adaptó bien al fútbol italiano y merecía otra experiencia en la máxima categoría.

Nacional – El 3 de octubre de 2019, A los 20 años, Vásquez debutó con México Se hizo cargo desde el banquillo 2-0 en un amistoso ante Trinidad y Tobago. El entrenador Gerardo Martino dijo El TataCree firmemente en sus cualidades. Definitivamente será invitado a los Campeonatos del Mundo. Catar 2022. El defensa forma parte del ciclo del entrenador y ha jugado algunos partidos de clasificación. Con Gremo intentará hacerse con el título y sacar todas las pruebas para ello. Vásquez, descubierto por el ángel “Coca” GonzálezSe sabía mucho antes de que Hirving comenzara Lozano (El único mexicano en anotar en A excepto Johan) y nada menos que Cuauhtémoc BlancoUno de los más grandes jugadores de la historia de México.

Role – Vásquez a Defensa central zurdo Sobre todo, pudo actuar como una mano de defensa de tres hombres, sin embargo, en Génova también jugó como lateral izquierdo en defensa con cuatro hombres. Con un excelente sentido del nivel, es experto en recuperar balones con los pies. De todos los defensas de la Serie A 2021-22, el que más robos (10,4) por partido (10,4) y Duelos Terrestres (4,1), siempre presumió de ser el ganador de un partido. Gracias a su potente físico, se vuelve peligroso en balones pasivos y garantiza 2-3 goles por temporada