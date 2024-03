“Me fui a México con los colores de Avelino”

Tantos cariños, tantos sentimientos, tantos recuerdos. Soplando un pastel con el número sesenta, cumpleaños de ayer, ojos brillantes Fernando de Nápoles La imagen de una vida vivida, al menos hasta ahora, pasa en serio: “En la primera parte hice lo que más amaba – dijo -. Ahora disfruto un poco más de ser abuelo y un pequeño hijo. Además de mi hija Carlotta y mi hermanas Filomena y Teresa, tengo ahora 95 años. Confieso que vivo según mi madre Assunta y disfruto despertarme cada mañana y que mi nuera Matilde regrese en unos días a Siussano. Después de 35 años como vagabundo y trabajando en Reggio Emilia, después del divorcio de mi ex mujer, el regalo de volver a casa con mi madre y mis amigos. Me dio. Aquí mis raíces, mis más entrañables afectos y recuerdos, especialmente en los cumpleaños, vienen a la mente con fotos. y episodios.

Muchos misterios desveló anoche el excentrocampista avelinoNápoles, Milán y la selección nacional. La singularidad está ligada al fallecido Pepino Pisano, presidente del consejo editorial de Avelino del Mattino, fallecido en 1998 a la edad de 59 años. “Era un hombre de verdad, una persona elegante, hacía su trabajo con gran sensibilidad. No fue una casualidad – expresó – me ayudó mucho, especialmente cuando fui a México con la selección de Persot. En mi primer partido, con el título a mi nombre me fui a Napoli. Pertenecía, escribió Roy. Bueno, gracias solo a él que me encontró en México con la ayuda de la esposa de mi tío y su prima, pude explicarle al mundo entero que yo era Sigo siendo futbolista de Avelino, y repetiré hasta mi muerte. Fui a la selección verdiblanca y al Irbino. .

Sin embargo, también la llamada telefónica de Gianni Agnelli para impedirle vestir la camiseta del Napoli fue en vano: “El abogado me llamó a casa casi de madrugada – recordó Di Napoli – y se presentó de manera cálida. Entre el despertar y el sueño, por Por unos minutos pensé en el chiste de un amigo, y hoy me siento un poco avergonzado. Siempre respondía con frases sin sentido. Cuando me di cuenta de que era él, le pedí disculpas y elegí quedarme en Ciusano y estar con mis amigos. El Nápoles de Maradona».

Anoche fue Gigi Povares quien le recordó la época del Pipe d'Oro, quien le envió un vídeo de felicitación: «Con Diego – subrayó Di Napoli – había un cariño honesto que nos llevaba a menudo a estar juntos fuera del campo. Creyó tanto en mí que me regaló su Ferrari F40 en el que vine a Ciusiano y conduje imprudentemente a todos mis amigos. Los mensajes de Carmine Amato fueron entonces conmovedores, salvador de somma Y franco columba: «Carmine – concluyó Di Napoli – fue mi capitán en la división juvenil y Salvador fue mi mentor en el primer equipo. Sus mensajes resonaron en mí, al igual que el número 10 Columba, quien me protegió cuando necesitaba alejarme del balón. Franco me conmovió porque todavía hoy me siento como el sencillo Nando de mi debut en Roma”.

