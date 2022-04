Covid, estudio revela ‘efecto fin de semana’: +6% de muertes los fines de semana

En Covid, de media, mueren más personas los sábados y domingos que los días de lunes a viernes. Esto ha sucedido desde el comienzo de la epidemia hasta hoy en todo el mundo, incluida Italia, con la única excepción de Alemania. Para descubrir y cuantificar lo que llaman el “efecto fin de semana”, Visa Mansour y Donald Riedelmeier de la Universidad de Toronto, Canadá, analizaron todas las muertes por covid-19 registradas en la base de datos de la OMS desde el 7 de marzo de 2020 hasta el 7 de marzo de 2022 y calcularon el “Número promedio de muertes”. A nivel mundial, es un 6% más alto los fines de semana: 8.532 muertes “en sábado y domingo” frente a 8.083 en otros días: una diferencia de 449 muertes. El estudio se presentará en la Conferencia Europea sobre Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (Eccmid), prevista del 23 al 26 de abril en Lisboa, Portugal.

Según los autores, el mayor aumento de muertes por Covid durante los fines de semana se observó en Estados Unidos (promedio de 1.483 muertes los fines de semana frente a 1.220 el resto de días, +22%), seguido de Brasil (1.061 frente a 823, +29). %), Reino Unido (239 vs. 215, +11%) y Canadá (56 vs. 48, +17%). La única excepción fue Alemania, que informó que “el número promedio de muertes los fines de semana es significativamente más bajo que los demás (137 frente a 187, -27%)”.

“Los retrasos burocráticos para los fines de semana no explican por sí solos estos números – comenta Mansour – ni explican por qué las muertes de fin de semana aumentaron tan dramáticamente en los EE. UU. y no se observaron en Alemania. Más bien, es posible que el efecto positivo de la semana sea también debido a la falta de personal, conocimiento y experiencia. Además, nuestros resultados indican que este problema no se ha resuelto, a pesar de las mejoras en el conocimiento de la “infección por SARS-CoV-2 por parte de los profesionales de la salud y, por lo tanto, el “desempeño de los sistemas de salud durante una pandemia.” Aunque el trabajo tiene limitaciones que los propios científicos reconocen, citando por ejemplo posibles casos de descargas de datos fallidas o incorrectas los sábados y domingos, el llamado es a planificar “más estudios, con datos clínicos detallados, para investigar las causas de los riesgos de muerte por Covid”. -19 los fines de semana y otros días de la semana.”

Para realizar el trabajo, los investigadores calcularon globalmente el número promedio de muertes por covid los fines de semana y lo compararon con lo informado de lunes a viernes. Luego repitieron los análisis para los 10 países con más casos de SARS-CoV-2 (EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Rusia, India, Brasil y Canadá), corrigiendo los resultados obtenidos de Teniendo en cuenta fiestas patrias y puentes. Durante los dos años mencionados, los autores informan un total de 5.983.471 muertes y 444.961.484 casos de Covid-19. En total, concluyeron: “En promedio, hubo un promedio de 449 muertes por covid en todo el mundo los fines de semana en comparación con otros días”.

Dado que en 24 meses, la salud había aprendido a comprender y contrarrestar mejor al enemigo Sars-CoV-2, los científicos realizaron una evaluación más detallada. Es decir, compararon las muertes en los fines de semana del primer año de la epidemia (marzo de 2020 – marzo de 2021) con las muertes en el segundo (marzo de 2021 – marzo de 2022), y encontraron que el efecto del fin de semana se mantuvo de todos modos, aunque decreciente: a partir de la cual se calcularon 641 Las muertes adicionales ocurrieron el sábado y el domingo en el primer período (7.825 versus 7.184), y hubo un aumento de 257 muertes (9.239 versus 8982) en el segundo período. Incluso las diferentes olas de la epidemia no afectaron mucho el efecto del fin de semana, lo que se confirma independientemente del nivel de muertes totales para los diferentes períodos: las muertes del fin de semana fueron +426 en las semanas con mayor número de muertes, y +476 en aquellos con más muertes menos muertes.

Ajustando el objetivo a 7 días de la semana, el promedio de muertes calculadas por los autores es igual a 7219 el lunes, 6825 el martes, 8070 el miércoles, 9230 el jueves, 9086 el viernes, 8850 el sábado y 8071 el domingo. Por lo tanto, si la media de los dos días del fin de semana es mayor que la media calculada de los otros cinco días, a nivel de días individuales, la mayor media de fallecidos caerá el jueves, la menor el martes.