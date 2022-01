Coppa del Re: il Real en 10 ribalta l’Elche al 120′ con Hazard! L’Athletic elimina al Barça, 3-2 y paura Ansu Fati | Estero

Non solo Liga e Supercoppa, appena vinta dal Real Madrid control del Athletic de Bilbao. Questa sera in campo le due big di Spagna, impegnate negli ottavi di finale di Copa del Rey: todos los 19 en el campo yo Blancos di carlo Ancelotti, primi in campionato e supercampioni di Spagna, che si calificano ma rischiano grosso nella trasferta di Elche all’Estadio Manuel Martínez Valero, contro i valenciani, in lotta per non retrocedere ma reduci da tre risultati utili di fila. Finisce 1-2 ma solo dopo i tempi suplementori, en seguito al rojo a Marcelo y alla rete di Verdu, con i madrileño che la ribaltano en 10 gracias a Isco y Hazard. Todos 21.30 tocca poi allo stesso atletico de bilbao di Marcelino, altalenante ea metà clasifica, che elimina il barcelona di xavi, sesto en la clasificacion ea -1 dala zona Champions, vincendo 3-2 dopo i tempi suplementori, grazie alla doppietta di Muniain. Paura per Ansu Fati, di nuovo infortunato e fuori in lacrime.

h 19 Elche-Real Madrid 1-2 dopo y tiempo suplementario – 103′ Verdu (E), 108′ Isco (D), 115′ Hazard (D). Al 102′ espulso Marcelo (D), al 122′ Milla (E).

21.30 horas Athletic de Bilbao-Barcelona 3-2 dopo i tempi complementari – 2′ y 105’+2′ Muniain (A), 20′ Ferran Torres (B); 86′ Íñigo Martínez (A), 93′ Pedri (B).