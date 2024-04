Conte abierto al Nápoles, contactos con la ADL: el salario no es un obstáculo y ya ha identificado al heredero de Osimhen

antonio conte Este es el gran objetivo del Napoli en el periodo post-calzone. Él garantiza que Valter di Maggio, Kiss Kiss Director de Radio Napoli, durante la emisión de “Radio Goal”: “Les aseguro que, por un lado, el Napoli y Antonio Conte están hablando. Tengo todas las confirmaciones de que De Laurentiis quiere a Conte, sí se escuchan y hablan entre sí, no dije que Conte vendría a Nápoles, sin embargo Les garantizo que De Laurentiis lo llama, lo adula y lo acosa. Y Conte ama mucho la plaza. Ama mucho a los fans. Quiere un proyecto que le estimule emocionalmente y Nápoles le hace hervir la sangre.

Le tengo un gran respeto y también amistad. Si Conte viene al Napoli, viene a ganar. Para ganar la liga de conferencia, ¿por qué el Napoli no llega más lejos en este torneo? El cielo está dispuesto. Ganar la liga de conferencia también es bueno, mira a la Roma celebrando con Mourinho. Conte ama al Napoli, ama al Napoli y está convencido de que el equipo está a un alto nivel, si está bien construido. Está cargado.

Le deseé un feliz cumpleaños en Semana Santa y también le pedí que hablara por radio, pero me dijo que en este momento no hay nada que decir, nada de qué hablar, solo nos queda esperar que la temporada del Napoli sea la mejor. . La mejor manera.

No escuches a quienes dicen que Conte no llegará a este puesto, porque esos números que lees son totales, entonces tienes que hacer la mitad. El salario de Ancelotti será suficiente. Y no escuches a quienes dicen que Conte sólo quiere campeones, porque eso no es cierto. Conte quiere futbolistas funcionales. Por ejemplo, si Osimhen se va, quiere a Lukaku. Y Kulusevski también”.