Contar kilómetros “bajados” en un segundo: la trampa que afecta a estos automovilistas

En las últimas semanas, muchos propietarios de automóviles informaron que el odómetro se restableció repentinamente a cero: qué está sucediendo y cómo solucionar el molesto error.

Comprar un auto nuevo siempre es divertido para los entusiastas de los autos. A diferencia de los autos usados, los autos nuevos tienen el innegable encanto de no ser propiedad de nadie y por lo tanto los deja la fábrica para convertirse en los autos de quienes los compran. La preferencia en este sentido claramente no es excluyente.romántico’, pero también técnica y mecánica.

Los automóviles nuevos tienen principalmente instrumentos y opciones que siguen el ritmo de los tiempos, por lo que las computadoras de a bordo están equipadas con el sistema de infoentretenimiento, pero también control de tracción, frenado de emergencia, sensores de proximidad, lectores de señales de tráfico, etc. Además, no debe subestimarse el hecho de que se trata de motores y componentes completamente nuevos y, por lo tanto, al menos en teoría, más resistentes y fiables a lo largo del tiempo.

Por tanto, siempre es recomendable optar por la compra de un coche nuevo, salvo para poder afrontar económicamente tal gasto. Sin embargo, puede suceder que algunos modelos de automóviles parezcan tener defectos de diseño y estos defectos aparecen solo cuando estos automóviles están ampliamente distribuido. En algunos casos, estos problemas son difíciles de resolver mediante una intervención de posproducción, y en otros casos, solo es necesario un cambio de componente defectuoso o una actualización de software para resolverlos. Por otro lado, la garantía que se ofrece en un vehículo recién comprado se utiliza para cubrir defectos de diseño y reponer aquel componente que no esté funcionando correctamente, sin costo adicional.

Seat Arona, el cuentakilómetros se apaga de repente

En el último período hubo muchos propietarios. Seat Arona 1.0 TSI 12V Turbo (modelo en producción desde 2017) para quejarse del reinicio repentino del odómetro parcial en conjunto con el reloj interno. El problema está tan extendido que la propia SEAT incluso compartió una nota informativa al respecto. El primero en detectar este error en la computadora de a bordo fue una conocida empresa que se ocupa de boletines técnicos y herramientas de posventa. Si no se le ocurre el defecto, no puede ser detectado por el diagnóstico interno, ya que parece que no hay errores de DTC en la memoria de fallas.

Pero antes de alarmarse, siempre asegúrese de que el reinicio parcial del odómetro se realice al mismo tiempo que el reloj interno. Si esto no sucede, entonces el problema puede estar en otra parte. Si recientemente reemplazó la batería, por ejemplo, es posible que uno de los terminales a los que está conectado no esté colocado correctamente. También hay una razón relacionada con el tipo de programa. De hecho, según el modelo de su automóvil, el odómetro parcial se puede reiniciar cuando se alcanza el límite, que puede ser 19 horas 59 minutos o 99 horas 59 minutos de conducción. Dependiendo de la configuración, también se puede descargar después de 1999,9 o 9999,9 kilómetros.

Cómo solucionar el error de hardware del Seat Arona

Si te encuentras con este problema, no te preocupes, porque su solución es sencilla. De hecho, según desveló Seat, para solucionar la repentina puesta a cero es necesario actualizar el software de los dispositivos de a bordo. Evidentemente, siempre es recomendable llevar tu vehículo a un taller oficial o autorizado, para que le hagan una revisión minuciosa y se tenga la certeza de que el problema se ha solucionado.