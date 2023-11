Contaminando la última frontera – The New York Times

Los idealistas podrían estremecerse, y no sólo porque el vídeo comience con “El espacio, la última frontera”, una frase que ya pertenece a alguien. Pero Deloitte tenía razón cuando dijo: “El espacio nunca ha sido más accesible ni más lleno de potencial”. En términos de acceso al espacio, las barreras tecnológicas y financieras para poner satélites en órbita han disminuido. La NASA subcontrata misiones de reabastecimiento a operadores comerciales; La Estación Espacial Internacional pronto tendrá un módulo comercial; Parece que las semillas del turismo espacial finalmente están listas para germinar. ¿En términos de capacidades? El potencial de maravillas y descubrimientos científicos en el espacio está más presente que nunca, si se persigue. Pero hay un nuevo potencial que brilla con la aparición de la estrella de la Estación Espacial Internacional. Como dice el vídeo de Deloitte: “Estamos en los albores de una nueva era, donde la exploración crea economías y donde el potencial cambia la esquina de la rentabilidad”.

La órbita de la Tierra ya no es un campo de innovación y descubrimiento. Es un recurso disponible y se apropia con impunidad. Deloitte pronostica una economía potencial de 312 mil millones de dólares por año en órbita terrestre baja para 2035. “Estamos a punto de permitir una economía vibrante en órbita terrestre baja, siempre que se realicen los esfuerzos de inversión, catalizadores y de intervención adecuados”, declara la compañía. Por supuesto, Deloitte ofrece sus servicios para apoyar estos esfuerzos.

La comercialización de LEO es en cierto modo una prueba del éxito de la Estación Espacial Internacional en su misión. Uno de los objetivos declarados de la estación es facilitar la exploración del espacio profundo, con la investigación de nuevas tecnologías espaciales y la seguridad de los astronautas. Ahora la NASA está dirigiendo su mirada hacia esos objetivos en el espacio más profundo: regresar a la Luna, con suerte en 2024, y llevar humanos a Marte en algún momento después de eso. Si miras a lo lejos, el futuro interplanetario de la humanidad asoma en el horizonte. Pero aunque la Luna y Marte son objetivos de un futuro asentamiento humano, la relativa facilidad para alcanzar nuestra órbita planetaria ya ha ampliado nuestro alcance en el espacio. Estamos ahí, para bien y, sin duda, para mal.

cuando el primero Como parte de la Estación Espacial Internacional, lanzada en 1998, había alrededor de 600 satélites en órbita, de los cuales poco más de 200 estaban en órbita terrestre baja. Casi todos esos satélites eran satélites gubernamentales, ya fueran proyectos militares o no militares (ciencia espacial, vigilancia meteorológica, etc.) y casi todos eran de los Estados Unidos y la Unión Soviética. La órbita terrestre baja se extiende a unas 1.200 millas. sobre la superficie de la Tierra. Es donde voló el Sputnik, los transbordadores espaciales y donde hoy orbita el Hubble. Pero cuando las empresas empezaron a lanzar satélites, se centraron en la órbita geosincrónica. Muy por encima de la órbita terrestre baja, a unas 22.000 millas sobre la Tierra, un satélite en órbita geosincrónica tiene una vista fija del hemisferio del planeta; La actividad comercial en órbita terrestre baja sólo ha despegado en la última década, a medida que las comunicaciones en órbita y los métodos de obtención de imágenes han cambiado. De hecho, en la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría, el número de satélites en órbita terrestre baja disminuyó ligeramente. Pero todo el progreso tecnológico impulsado por la Guerra Fría –desde la energía solar hasta los satélites y las comunicaciones globales– no permanecerá inactivo por mucho tiempo; Había ciencia que hacer y ganancias que generar.