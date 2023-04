Conozca a los astronautas principales del Artemis II de la NASA

Mars.

NASA and the Canadian Space Agency (CSA) announced the four astronauts who will venture around the Moon on Artemis II, the first crewed mission on NASA’s path to establishing a long-term presence at the Moon for science and exploration through Artemis. The agencies revealed the crew members Monday during an event at Ellington Field near NASA’s Johnson Space Center in Houston.

“The Artemis II crew represents thousands of people working tirelessly to bring us to the stars. This is their crew, this is our crew, this is humanity’s crew,” said NASA Administrator Bill Nelson. “NASA astronauts Reid Wiseman, Victor Glover, and Christina Hammock Koch, and CSA astronaut Jeremy Hansen, each has their own story, but, together, they represent our creed: E pluribus unum – out of many, one. Together, we are ushering in a new era of exploration for a new generation of star sailors and dreamers – the Artemis Generation.”

The crew assignments are as follows: Commander Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist 1 Christina Hammock Koch, and Mission Specialist 2 Jeremy Hansen. They will work as a team to execute an ambitious set of demonstrations during the flight test.



Cuatro astronautas han sido seleccionados para la misión Artemis 2 de la NASA: el comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch de la NASA y el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. Artemis II será la primera prueba de vuelo tripulada de la NASA de un cohete del Sistema de lanzamiento espacial y la nave espacial Orion alrededor de la Luna para validar las capacidades de los humanos de hoy para la exploración del espacio profundo y allanar el camino para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar. Crédito: NASA

Comenzará aproximadamente 10 días de pruebas de vuelo Artemis II en el poderoso cohete Space Launch System de la agencia, validará los sistemas de soporte vital para la nave espacial Orion y validará las capacidades y tecnologías necesarias para que los humanos vivan y operen en el espacio profundo.

Regresaremos a la luna y Canadá está en el corazón de este emocionante viaje”, dijo el Honorable François-Philippe Champagne, Ministro Responsable de la Agencia Espacial Canadiense. “Gracias a nuestra larga colaboración con la NASA, un astronauta canadiense volará esta misión histórica. En nombre de todos los canadienses, quiero felicitar a Jeremy por estar al frente de uno de los esfuerzos humanos más ambiciosos de la historia. La participación de Canadá en el programa Artemis no es solo un capítulo definitorio en nuestra historia en el espacio, sino también un testimonio de la amistad y la estrecha asociación entre nuestros dos países”.

El vuelo se basará en la exitosa misión Artemis I sin tripulación completada en diciembre y allanará el camino para la primera mujer y la primera persona de color en la Luna a través del programa Artemis, allanando el camino para misiones de exploración humana a largo plazo a la Luna. y finalmente Marte. Este es el enfoque de la agencia para la exploración lunar de Marte.

Por primera vez en más de 50 años, estos individuos, la tripulación de Artemis 2, serán los primeros en volar a la circunferencia de la Luna. “La tripulación incluye a la primera mujer, la primera persona de color y el primer canadiense en una misión lunar, y los cuatro astronautas representarán lo mejor de la humanidad mientras exploran para el beneficio de todos”, dijo la administradora de la NASA, Vanessa Witchey. “Esta misión allana el camino para la expansión de la exploración humana del espacio exterior y presenta nuevas oportunidades para el descubrimiento científico, las asociaciones comerciales, industriales y académicas, y la generación Artemisa”.



Durante un evento el lunes 3 de abril desde Ellington Field del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunciaron los cuatro astronautas que se aventurarán alrededor de la Luna en la misión Artemis II. La tripulación, compuesta por el astronauta de la NASA Reed Wiseman (comandante), el astronauta de la NASA Victor Glover (piloto), la astronauta de la NASA Christina Hammock Koch (especialista de misión) y el astronauta de CSA Jeremy Hansen (especialista de misión), serán los primeros en aparecer. humano de la NASA. Capacidades del espacio profundo: el cohete Space Launch System y la nave espacial Orion y los sistemas terrestres necesarios para lanzarlos. Crédito: NASA

Conoce a los astronautas Artemis II

Este será el segundo viaje de Weizmann al espacio, ya que anteriormente se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Internacional para la Expedición 41 desde mayo hasta noviembre de 2014. Weizmann ha registrado más de 165 días en el espacio, incluidas casi 13 horas como ingeniero piloto en el espacio. durante dos excursiones fuera del complejo orbital. Antes de ser asignado a su misión, Weisman se desempeñó como Jefe de la Oficina de Astronautas desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2022.

La misión será el segundo vuelo espacial de Glover, quien anteriormente trabajó como piloto de la NASA.[{” attribute=””>SpaceX Crew-1, which landed May 2, 2021, after 168 days in space. As a flight engineer aboard the space station for Expedition 64, he contributed to scientific investigations, technology demonstrations, and participated in four spacewalks.

Koch also will be making her second flight into space on the Artemis II mission. She served as flight engineer aboard the space station for Expedition 59, 60, and 61. Koch set a record for the longest single spaceflight by a woman with a total of 328 days in space and participated in the first all-female spacewalks.

Representing Canada, Hansen is making his first flight to space. A colonel in the Canadian Armed Forces and former fighter pilot, Hansen holds a Bachelor of Science in space science from Royal Military College of Canada in Kingston, Ontario, and a Master of Science in physics from the same institution in 2000, with a research focus on Wide Field of View Satellite Tracking. He was one of two recruits selected by CSA in May 2009 through the third Canadian Astronaut Recruitment Campaign and has served as Capcom in NASA’s Mission Control Center at Johnson and, in 2017, became the first Canadian to be entrusted with leading a NASA astronaut class, leading the training of astronaut candidates from the United States and Canada.

“I could not be prouder that these brave four will kickstart our journeys to the Moon and beyond,” said Director of Flight Operations Norm Knight, NASA Johnson. “They represent exactly what an astronaut corps should be: a mix of highly capable and accomplished individuals with the skills and determination to take on any trial as a team. The Artemis II mission will be challenging, and we’ll test our limits as we prepare to put future astronauts on the Moon. With Reid, Victor, Christina, and Jeremy at the controls, I have no doubt we’re ready to face every challenge that comes our way.”

Through Artemis missions, NASA will use innovative technologies to explore more of the lunar surface than ever before. We will collaborate with commercial and international partners and establish the first long-term presence on the Moon. Then, we will use what we learn on and around the Moon to take the next giant leap: sending the first astronauts to Mars.