Conmovedor mensaje de despedida!

“Desde pequeño tuve un solo sueño, convertirme en futbolista profesional ”. Así abres una carta de despedida Mehdi Ben Attia, que anuncia Se retiró del fútbol a los 34 años.

El defensa marroquí que jugó anteriormente con JuventusDecidió terminar su aventura en Fatih Karagomruk. Esta es la vocal que apareció en su perfil de Instagram.

“Desde pequeño tuve un solo sueño de convertirme en futbolista profesional. Para llegar allí tuve que dar lo mejor de mí, trabajar duro y hacer sacrificios, pero sobre todo, establecí nuevas metas en cada etapa de mi carrera. Gracias a Dios tuve la suerte de convertirme en futbolista profesional, pero como dicen en esta profesión, lo más difícil no es firmar el primer contrato sino seguir con el tiempo. Después de más de 15 años de “buen y sincero servicio” al fútbol, ​​habiendo jugado en la competición más prestigiosa, ¡decidí poner fin a mi carrera! “

El mensaje de Benatia a la Juventus

“A lo largo de mi carrera he conocido a grandes personas que me han permitido construirme, por eso quiero rendir homenaje a todos los clubes que visité: OM, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma, Bayern Munich, Juventus, Duhail, Karagumruk. Este trabajo también me ha permitido defender Sobre mi país y su representación, Marruecos, con quien he vivido momentos inolvidables, varias Copas Africanas de Naciones pero sobre todo el Mundial de 2018. Finalmente, en conclusión, me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado y a los que he apoyado todo este tiempo, mis padres, mi esposa, mis hijos, mi agente Y mis queridos amigos y ustedes que me siguen, dicen que el final de una cosa es siempre el comienzo de otra. .. Por eso os digo hasta pronto, siempre con el trabajo y la pasión como principio rector. Mehdi ”.